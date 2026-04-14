Plan Roșu de Intervenție în Constanța: incendiu generalizat la un bloc social. Mai multe persoane ar putea fi în interior

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, marți seară, în municipiul Constanța, după izbucnirea unui incendiu care se manifestă generalizat la un bloc social din cartierul Henri Coandă. Există informații preliminare că mai multe persoane ar fi surprinse în interior. Un bărbat de 58 de ani, intoxicat cu fum, a fost transportat la spital, scrie News.ro.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la un apartament situat pe Aleea Umanității din municipiul Constanța.

„Se activează Planul Roșu de Intervenție. Incendiul se manifesta generalizat la întregul bloc”, au transmis pompierii.

„La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul imobilului (regim de înălţime P+2), existând informaţii preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi surprinse în interior”.

Pompierii au mai transmis că toate resursele medicale disponibile din județ au fost direcționate către locul intervenției, pentru acordarea primului ajutor și transportul eventualelor victime.

În sprijinul forțelor de intervenție acționează și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Ialomița.

Echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere a incendiului și de căutare-salvare.

ISU Constanța a precizat că un bărbat în vârstă de 58 de ani, intoxicat cu fum, a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la spital.

Pompierii au mai transmis că incendiul s-a produs la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța.

