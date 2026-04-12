Un incendiu a izbucnit, duminică noaptea, la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, din judeţul Vâlcea.

„Echipajele operative sosite la locul intervenţiei au constatat că arde generalizat acoperişul unei construcţii P+1, suprafaţa afectată fiind de 800 mp. Se acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru protecţia unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, a anunțat ISU Vâlcea.

Incendiul se manifestă generalizat. Iniţial, pentru stingerea incendiului au intervenit 6 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, ulterior, forţele fiind suplimentate cu o mcisternă cu apă de la Detaşamentul de Pompieri Drăgăşani, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Statia de Pompieri Grădiştea, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la ISU Arges şi 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă de la ISU Gorj.

Mănăstirea Bistriţa este o ctitorie a boierilor Craioveşti, datând din jurul anului 1490, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Mănăstirea este vestită şi prin faptul că a găzduit prima tiparniţă din Ţara Românească, unde s-a tipărit de către călugărul Macarie, în 1508, Liturghierul (în limba slavonă), prima carte tipărită pe pământ românesc, conform site-ului lăîcaşului de cult.

La Mănăstirea Bistriţa se află moaştele Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul.

