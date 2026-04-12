Incendiu violent la o mănăstire din Vâlcea. Intervin pompieri din trei județe

Incendiu la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea.

Un incendiu a izbucnit, duminică noaptea, la acoperişul unor chilii ale Mănăstirii Bistriţa, din judeţul Vâlcea.

„Echipajele operative sosite la locul intervenţiei au constatat că arde generalizat acoperişul unei construcţii P+1, suprafaţa afectată fiind de 800 mp. Se acţionează pentru localizarea incendiului şi pentru protecţia unei butelii GPL, concomitent cu constituirea a două echipe de căutare-salvare a eventualelor persoane surprinse de incendiu”, a anunțat ISU Vâlcea.

Incendiul se manifestă generalizat. Iniţial, pentru stingerea incendiului au intervenit 6 autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, ulterior, forţele fiind suplimentate cu o mcisternă cu apă de la Detaşamentul de Pompieri Drăgăşani, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la Statia de Pompieri Grădiştea, o autospecială de stingere cu apă şi spumă de la ISU Arges şi 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă de la ISU Gorj.

Mănăstirea Bistriţa este o ctitorie a boierilor Craioveşti, datând din jurul anului 1490, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

Mănăstirea  este vestită şi prin faptul că a găzduit prima tiparniţă din Ţara Românească, unde s-a tipărit de către călugărul Macarie, în 1508, Liturghierul (în limba slavonă), prima carte tipărită pe pământ românesc, conform site-ului lăîcaşului de cult.

La Mănăstirea Bistriţa se află moaştele Sf. Cuvios Grigorie Decapolitul.

Top Citite
pedro sanchez
1
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
avion f-16 al poloniei
2
Avioane F-16 poloneze au interceptat un avion de recunoaștere rus deasupra Mării Baltice
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
benjamin netanyahu pedro sanchez
4
Netanyahu acuză Spania de „ostilitate” și o exclude din mecanismul de supraveghere a...
European Council Summit In Brussels, Belgium - 19 Mar 2026
5
Viktor Orban a avut parte de un „moment Ceaușescu” la propriul miting electoral...
Te-ar putea interesa și:
politista care spala geamuri
O polițistă din Vâlcea a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu. Conducerea IPJ a declanșat o anchetă internă
Eurofighter Typhoon, noaptea, pe pistă
„Bubuiturile” care au speriat două județe: panică în Vâlcea și Argeș. Oamenii au crezut că a început războiul
drum rupt valcea
Zeci de familii din Vâlcea sunt izolate de trei săptămâni, după ce drumul s-a rupt. Primar: „Nu sunt bani, deocamdată”
jandarmerita si hot din valcea
O jandarmeriță curajoasă a oprit un hoț să fugă cu banii sustraşi dintr-o mânăstire
urs
Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Vâlcea. A ajuns la spital cu mai multe răni
Recomandările redacţiei
liban - atacuri israeliene
Război în Orientul Mijlociu, ziua 44. „Nu am ajuns la un acord”...
viktor orban peter magyar
Alegeri Ungaria 2026. După 16 ani, Viktor Orban și partidul său...
lansarea unei rachete spațiale Angara din cosmodromul Plesețk
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să...
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Ucrainenii și rușii au îndoieli că armistițiul de Paște, de 32 de...
Ultimele știri
Ce rugăciune se spune de Paște: Semnificația versurilor rostite de Învierea Domnului 2026
Ce nu este bine să faci în prima zi de Paște. Preotul explică obiceiurile pe care mulți români nu le respectă
Mesaje și felicitări de Paște 2026. Urări pentru familie și prieteni de Învierea Domnului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood. Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
Am aflat cu cine a înlocuit-o pe Codruța. Nora 'șefului României' i-a sucit mințile lui Valentin Sanfira!
Fanatik.ro
Cum a pierdut, de fapt, Rapid campionatul în ultima etapă. Adevărul despre meciul de la Craiova, din 1998
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce urmează, de fapt, pentru Răzvan Lucescu după decesul tatălui său! A impresionat întreaga Românie prin...
Adevărul
Explozie pe piața imobiliară din Europa: Ungaria urcă peste 20% la prețul locuințelor, România - peste media...
Playtech
Cine poate primi pensie de invaliditate în 2026 și cum se calculează suma
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vali Moraru, după imaginea cu Mircea Lucescu afișată la FCSB - Oțelul: "Rușinea din fotbalul românesc"
Pro FM
Kim Kardashian din muzică. Bebe Rexha, într-o rochie ciocolatie din piele atât de mulată încât abia putea...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Care este „cea mai plictisitoare țară” din Europa, potrivit turiștilor. „Nu e nimic în neregulă cu ea, dar...
Newsweek
Veste proastă de Paște de la BNR. Șanse aproape zero ca pensiile să se indexeze. Pensionarii pierd 300 lei
Digi FM
Ce este Lumina de Înviere și ce trebuie să faci cu ea. Semnificații, tradiții și credințe populare
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...