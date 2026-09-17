Live TV

Preşedintele FIFA Gianni Infantino, pus sub presiune de Federaţia engleză

Data actualizării: Data publicării:
gianni infantino profimedia
Gianni Infantino. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
UEFA şi-a „pierdut încrederea” în Infantino

Debbie Hewitt, preşedinta Federaţiei Engleze de Fotbal (FA), i-a trimis o scrisoare preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, solicitând o analiză independentă cu privire la planul de atragere a investitorilor privaţi pentru Cupa Mondială şi la modul în care a fost gestionat cazul lui Folarin Balogun, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Infantino se află sub presiune după ce trei confederaţii continentale au respins planul său de a înfiinţa o companie care să administreze aspectele comerciale ale turneelor FIFA, precum Cupele Mondiale masculine şi feminine, şi de a vinde 20% din acţiunile acesteia unor investitori privaţi. Ulterior, Infantino a renunţat la acest plan.

Publicaţia The Times a relatat, joi, că Hewitt, care este şi vicepreşedinte FIFA şi membru al Consiliului FIFA, i-a scris lui Infantino cerând explicaţii.

Din informaţiile DPA, scrisoarea solicită o analiză independentă a propunerii privind investitorii privaţi, precum şi clarificări legate de decizia Comisiei de Disciplină a FIFA de a ridica aplicarea unei sancţiuni de o etapă suspendare pentru atacantul american Balogun în timpul Cupei Mondiale.

Suspendarea sancţiunii lui Balogun a fost urmată de declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, care a recunoscut că l-a sunat pe Infantino pentru a cere reanalizarea cartonaşului roşu primit de atacant în meciul împotriva Bosniei-Herţegovina.

Pe 5 august, Infantino şi-a cerut scuze pentru procedura urmată în cazul planului privind investitorii privaţi, iar Consiliul Director al FIFA a promis că va avea loc o analiză. FIFA nu a precizat însă cine se va ocupa de această analiză.

UEFA şi-a „pierdut încrederea” în Infantino

UEFA, organismul de conducere a fotbalului european, a declarat că şi-a „pierdut încrederea” în Infantino şi a iniţiat demersuri juridice în instanţele din SUA pentru a obţine divulgarea documentelor legate de planul privind investitorii privaţi.

De asemenea, UEFA s-a angajat să identifice un candidat credibil care să candideze împotriva lui Infantino la Congresul FIFA din martie, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 18 noiembrie.

Infantino şi-a confirmat intenţia de a candida pentru un nou mandat şi se bucură în continuare de un sprijin puternic în Africa, America de Sud şi în mai multe ţări din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite. Federaţia Belgiană de Fotbal (RBFA) continuă să analizeze opţiunile juridice în cazul Balogun, având în vedere că decizia de suspendare a sancţiunii i-a permis acestuia să joace împotriva Belgiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Corveta Soobrazitelni
1
Comandantul navei care a tras cu rachete de semnalizare către un elicopter danez, premiat...
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui candidat pentru funcția de premier: Ce au...
JD Vance
3
„Dacă-l construiești pe Frankenstein, oprește-te”: JD Vance respinge apelurile pentru...
Siegfried Mureşan
4
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
nicusor dan diplomati 2
5
Nicușor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureșan ca premier. Europarlamentarul a acceptat...
Lovitură de teatru: un prezentator TV a ajuns rege, după ce portarul de 1,98 metri a refuzat tronul!
Digi Sport
Lovitură de teatru: un prezentator TV a ajuns rege, după ce portarul de 1,98 metri a refuzat tronul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gianni infantino
Gianni Infantino va candida pentru un nou mandat în martie 2027. FIFA: „Nimic nu s-a schimbat”
polonia-ucraina-steag-drapel-profimedia-flip-0696441893
Ucraina și Polonia analizează o posibilă candidatură comună pentru organizarea Campionatului Mondial de Fotbal
Gianni Infantino fifa
Investiții, acuzații și procese: Ce se ascunde în spatele conflictului Infantino vs UEFA pentru controlul fotbalului global
Joshua Kushner
Un apropiat al lui Trump se distanţează de proiectul de „vânzare” a Cupei Mondiale. „Dacă știam cum urma să degenereze, nu ne implicam”
Zuerich, Switzerland - 11 July 2017: Sign of the headquarters of FIFA at Zuerich on Switzerland
Federaţia olandeză cere organizarea unui summit privind viitorul FIFA la Amsterdam, fără Infantino
Recomandările redacţiei
2026-09-01-0784
Ilie Bolojan, reacție după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Vom...
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia se pregătește pentru un posibil conflict cu Rusia. Donald...
siegfried muresan
Șansele ca guvernul Siegfried Mureşan să treacă de Parlament: ce ar...
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski, despre China: „Este păcat că nu este de partea...
Ultimele știri
Democrații din Camera Reprezentanților a SUA încearcă să blocheze acordul nuclear al lui Donald Trump cu Arabia Saudită
O fetiţă de nici doi ani s-a înecat cu mâncare, în apropierea unui punct ISU. Pompierii au auzit strigătele martorilor şi au intervenit
Alegeri în Rusia: secții de vot în apropierea granițelor cu Polonia și țările baltice pentru ca rușii din aceste țări să poată vota
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Reacția dură a lui Catherine Zeta-Jones după ce copiii ei au fost numiți „nepo babies”: „Nu au cerut să se...
Cancan
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu dezvăluie motivul halucinant pentru care este înjurat de galeria lui Dinamo: „Este ireal...
editiadedimineata.ro
De ce nu funcționează interdicția rețelelor sociale pentru adolescenți: cazul Australiei
Fanatik.ro
Dacă Gică Hagi ar fi fost Jurgen Klopp! Cum ar fi arătat cele două loturi ale „tricolorilor” pentru duelurile...
Adevărul
După modelul lui Prigojin, fiul de 18 ani al sângerosului dictator cecen Ramzan Kadîrov își formează propria...
Playtech
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o...
Digi FM
Alina Pușcău, noi declarații despre starea de sănătate. Cum se simte după tratament: „Cancerul este un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă
Pro FM
Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles după divorțul de CRBL. Și-a comparat actualul iubit cu fostul soț: „Unii se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tom Holland, performanță uriașă cu noul „Spider-Man”. A doborât un record pe care nici „Avengers: Endgame” nu...
Adevarul
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și...
Newsweek
Stagiul complet de cotizare la pensie crește de la 1 octombrie. Cine va munci mai mult înainte de pensionare?
Digi FM
Elon Musk, acuzat de fosta parteneră a vrut să-i închidă gura cu 40 de milioane $. Ea a refuzat banii și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu inima și creierul tău dacă mănânci avocado în mod regulat. 4 efecte pe care le poate avea...
Digi Animal World
A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de șase...
Film Now
A renunțat complet la blond și e mult mai slabă. Cum a apărut actrița Abby Elliott din „The Bear”: „Pare o...
UTV
Sydney Sweeney a stârnit furia sportivelor cu noua reclamă. „O jignire pentru toate femeile”