Preşedintele FIFA Gianni Infantino, pus sub presiune de Federaţia engleză

Debbie Hewitt, preşedinta Federaţiei Engleze de Fotbal (FA), i-a trimis o scrisoare preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, solicitând o analiză independentă cu privire la planul de atragere a investitorilor privaţi pentru Cupa Mondială şi la modul în care a fost gestionat cazul lui Folarin Balogun, potrivit DPA, citată de Agerpres.

Infantino se află sub presiune după ce trei confederaţii continentale au respins planul său de a înfiinţa o companie care să administreze aspectele comerciale ale turneelor FIFA, precum Cupele Mondiale masculine şi feminine, şi de a vinde 20% din acţiunile acesteia unor investitori privaţi. Ulterior, Infantino a renunţat la acest plan.

Publicaţia The Times a relatat, joi, că Hewitt, care este şi vicepreşedinte FIFA şi membru al Consiliului FIFA, i-a scris lui Infantino cerând explicaţii.

Din informaţiile DPA, scrisoarea solicită o analiză independentă a propunerii privind investitorii privaţi, precum şi clarificări legate de decizia Comisiei de Disciplină a FIFA de a ridica aplicarea unei sancţiuni de o etapă suspendare pentru atacantul american Balogun în timpul Cupei Mondiale.

Suspendarea sancţiunii lui Balogun a fost urmată de declaraţia preşedintelui SUA, Donald Trump, care a recunoscut că l-a sunat pe Infantino pentru a cere reanalizarea cartonaşului roşu primit de atacant în meciul împotriva Bosniei-Herţegovina.

Pe 5 august, Infantino şi-a cerut scuze pentru procedura urmată în cazul planului privind investitorii privaţi, iar Consiliul Director al FIFA a promis că va avea loc o analiză. FIFA nu a precizat însă cine se va ocupa de această analiză.

UEFA şi-a „pierdut încrederea” în Infantino

UEFA, organismul de conducere a fotbalului european, a declarat că şi-a „pierdut încrederea” în Infantino şi a iniţiat demersuri juridice în instanţele din SUA pentru a obţine divulgarea documentelor legate de planul privind investitorii privaţi.

De asemenea, UEFA s-a angajat să identifice un candidat credibil care să candideze împotriva lui Infantino la Congresul FIFA din martie, termenul limită pentru depunerea candidaturilor fiind 18 noiembrie.

Infantino şi-a confirmat intenţia de a candida pentru un nou mandat şi se bucură în continuare de un sprijin puternic în Africa, America de Sud şi în mai multe ţări din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită, Qatar şi Emiratele Arabe Unite. Federaţia Belgiană de Fotbal (RBFA) continuă să analizeze opţiunile juridice în cazul Balogun, având în vedere că decizia de suspendare a sancţiunii i-a permis acestuia să joace împotriva Belgiei în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

Editor : Liviu Cojan