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Vlad Voiculescu îi transmite lui Siegfried Mureşan că se poate baza pe voturile USR în Parlament: „Îi doresc să reuşească”

Data publicării:
BUCURESTI - SPITALUL OBREGIA - INAUGURARE PARC SENZORIAL - 21 NOI 2023
Vlad Voiculescu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
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Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu afirmă, joi, după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a nominalizat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, că îl cunoaşte din Parlamentul European şi este un politician serios şi un om decent. Voiculescu a mai spus că îi doreşte să reuşească şi îi transmite că se poate baza pe voturile USR în Parlament, în condiţiile în care USR nu a avut până la ora publicării acestui articol nicio reacţie oficială la nominalizarea lui Mureşan. 

„Îl cunosc pe Siegfried Mureşan din Parlamentul European. Este un politician serios şi un om decent. Îi doresc să reuşească. Se poate în orice caz baza pe voturile USR în Parlament”, scrie Vlad Voiculescu într-o postare pe Facebook. 

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Europarlamentarul USR transmite un mesaj şi „celor câţiva din PSD” care spun că Siegfried Mureşan „a cerut ca România să piardă bani europeni”: „Le cer un lucru simplu: să arate exact declaraţia şi contextul. În general, chiar dacă pentru unii din PSD pare greu de acceptat, interesul românilor nu se confundă cu interesul PSD. Nici la Bucureşti, nici la Bruxelles”. 

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan. El a mai spus că acesta i-a cerut un timp de gândire.

„Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Ulterior, Mureşan a anunţat, într-o postare pe Facebook, că acceptă propunerea.

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Editor : A.M.G.

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