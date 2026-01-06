Jandarmeria: imaginile cu jandarmi care pun gresie sunt făcute cu AI. Sindicatul care a postat fotografia anunțase că e „reconstituire”

Jandarmeria Română spune că imaginile care circulă în spaţiul public cu jandarmi români în uniformă care pun gresie sunt false și că au fost create cu ajutorul inteligenţei artificiale, iar pe uniformele bărbaților se văd litere chirilice. Sindicatul polițiștilor „Diamantul”, care a postat imaginea pe Facebook, precizase că este „o reconstituire digitală”.

„În mediul online a circulat recent o imagine care pretinde că surprinde jandarmi români executând lucrări de reabilitare într-o unitate. Fotografia este însă prelucrată cu ajutorul inteligenţei artificiale. Un detaliu esenţial, vizibil la o analiză atentă, îl reprezintă inscripţiile în alfabet chirilic de pe spatele uniformelor, lucru incompatibil cu însemnele oficiale ale Jandarmeriei Române”, precizează instituţia într-un comunicat de Agerpres.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanţa a respins informaţiile şi a explicat că imaginea nu reflectă realitatea. Astfel de materiale sunt menite să creeze confuzie şi să afecteze încrederea publicului, adaugă comunicatul.

Jandarmeria reaminteşte că nu este prima tentativă de acest fel. În trecut au circulat şi alte dezinformări, precum: presupusa prezenţă a jandarmilor francezi care ar fi acţionat în România; cazul viral al „jandarmului cu lacrimi în ochi” care şi-ar fi întâlnit părinţii la proteste şi ar fi demisionat.

Reacția Jandarmeriei vine după ce reprezentanţii Sindicatului Poliţiştilor din România „Diamantul” au postat pe Facebook că au primit o scrisoare despre nereguli care au loc în cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

„Am primit un strigăt de disperare din partea unui coleg de la Gruparea Mobilă Constanţa. Un om epuizat, care vorbeşte în numele multora care tac de frică. Ne descrie o realitate cruntă: ture de 19 ore, odihnă de 4 ore şi, cireaşa de pe tortul umilinţei, subofiţeri militari puşi să monteze gresie pe holurile unităţii. Aţi citit bine. Oameni pregătiţi pentru misiuni de ordine publică, în uniforme ale statului român, sunt folosiţi ca muncitori necalificaţi pe «şantierul» unităţii. Asta nu scrie în nicio fişă a postului de cadru militar. Asta se numeşte umilinţă şi, foarte probabil, abuz în serviciu din partea celor care dispun astfel de activităţi. Deşi Sindicatul «Diamantul» nu îi poate reprezenta juridic pe colegii jandarmi, nu putem rămâne surzi la o asemenea situaţie. Empatia şi solidaritatea profesională nu au bariere legislative”, au mai transmis reprezentanţii sindicatului.

Conducerea Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa a reacţionat în urma acestor acuzaţii şi a precizat că în anumite perioade pot exista prelungiri ale programului de lucru, „acestea fiind prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar”.

„Subliniem că orele lucrate suplimentar sunt întotdeauna recuperate, conform normelor legale. Personalul îşi desfăşoară activitatea în sistem de ture, motiv pentru care zilele de sâmbătă şi duminică nu reprezintă automat zile de repaus. Atunci când un cadru militar este planificat în serviciu într-o zi de weekend, aceasta are statut de zi lucrătoare, iar acordarea unei zile de recuperare nu înseamnă diminuarea repausului săptămânal, ci compensarea legală a orelor suplimentare efectuate”, au afirmat reprezentanţii Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa.

Ei au menţionat că în privinţa realizării unor activităţi de întreţinere în cadrul unităţii implicarea unor jandarmi a fost realizată pe bază de voluntariat.

„În situaţia punctuală la care se face referire, menţionăm că implicarea unor cadre militare s-a realizat exclusiv pe bază de voluntariat, la solicitarea expresă a acestora, în contextul dorinţei de a sprijini personalul contractual pentru finalizarea lucrărilor înaintea sărbătorilor de iarnă. Nu a existat nicio dispoziţie de constrângere şi nu s-au dispus activităţi care să încalce statutul profesional al cadrelor militare”, a mai spus Jandarmeria Constanța.

Editor : M.B.