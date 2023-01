După scandalul în care sunt implicați cei doi frați milionari, Andrew și Tristan Tate, apar tot mai multe tinere care susțin că cei doi au încercat să le racoleze în rețeaua de trafic de persoane. Ultima este un fotomodel din Marea Britanie care începuse o relație cu Andrew Tate. Aceasta a spus că milionarul a încercat să o ademenească de mai multe ori în România și care a povestit că s-a considerat norocoasă când a aflat ce făcea acesta în vila de lângă București.

Carla Howe, în vârstă de 32 de ani, fost model Playboy, le-a povestit prietenilor cum Andrew Tate a încercat să o atragă în vila lui din România. Femeia spune că a fost șocată când a aflat motivele pentru care a fost arestat acesta și spune că se consideră norocoasă că nu i-a căzut victimă.

După ce a aflat cum cei doi frați milionari își păcăleau victimele pentru a le atrage, Carla Howe le-a spus prietenilor că aceeași tactică a fost aplicată și în cazul ei.

Carla Howe le-a spus prietenilor că a fost tentată să plece în România: „Am fost tentată, acum mă gândesc că ar fi putut fi îngrozitor. Probabil că aș fi ajuns să nu ies niciodată din casă.

Tânără a povestit că Andrew Tate îi trimitea numeroase mesaje romantice, în care o complimenta, iar apoi au ajuns să discute online, până când el i-a trimis un mesaj privat pe contul de Instagram, în februarie.

Carla Howe, în vârstă de 32 de ani, fost model Playboy, le-a povestit prietenilor cum Andrew Tate a încercat să o atragă în vila lui din România. FOTO: Instagram

Carla a afirmat că la un moment dat a constatat că mesajele lui Tate deveniseră „agresive”. Ea le-a povestit prietenilor că Andrew Tate a încercat să-i interzică să meargă în vacanță în Spania și a insistat că trebuie să îl „asculte”.

Cu toate acestea, discuțiile lor au continuat, iar la un moment Tate i-a spus din senin că se află în România și i-a cerut să iasă cu avionul să-l viziteze. Inițial, tânăra a refuzat, pe motiv că „nu poate veni într-o altă țară ca să întâlnească pe cineva pe care nu-l mai întâlnise până atunci”.

Ulterior, s-a răzgândit, și a luat în calcul să vină în România în august, însoțită de o prietenă.

Până la urmă, cei doi nu s-au mai întâlnit, deoarece discuțiile s-au oprit brusc, Andrew Tate fiind interzis pe Instagram.

„Am scăpat ca prin inune. Mă gândisem să-i dau o șansă și am fost tentată să am o relație cu el. Poate că Dumnezeu m-a salvat de la această întâmplare. Lucrurile s-ar fi putut schimba radical dacă aș fi plecat nici nu vreau să mă gândesc. Mulți oameni cred că cineva care e cunoscut nu ar face nimic rău”, a povestit tânăra.

Ea a spus că a fost puternic afectată după ce a văzut imagini de la perchezițiile din vila în care locuiau frații Tate, în care s-au găsit arme, cuțite și bani.

Carla Howe care a locuit în Los Angles timp de 10 ani, s-a mutat în conacul Playboy al lui Hugh Hefner împreună cu sora ei geamănă Melissa în 2011.

Era pregătită să-și facă bagajele și să plece la București, povestește un prieten al ei: „Carla este foarte spontană, asta este problema. A fost surprinsă când (Andrew Tate – n.r.) i-a cerut să se ducă în România. El are un stil de viață foarte luxos, are mașini scumpe și călătorește cu avioane private, dar nimeni nu are idee de unde vin banii. A fost ciudat că se ascundea într-o țară ca România. Ai crede că cineva ca el ar fi în St Tropez sau Los Angeles, mai ales că are cetățenie britanică și americană. El spunea că locuia în Dubai și postările lui sugerau că locuia acolo. Când i-a trimis Carlei prima dată un mesaj, i-a cerut numărul. A întrebat dacă ea era la Londra și a însoțit mesajul cu un emoticon cu trandafir. Vorbea despre cum vor pleca și vor salva lumea împreună. Voia să se întâlnească cu Carla la Knightsbridge când era la Londra în martie, dar ea era la o ședință foto”.

