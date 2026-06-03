„Davosul” lui Putin, umbrit de război și stagnare economică. Frații Tate și influencerița Candace Owens, printre invitați

„Davosul” lui Putin, principalul forum economic al Kremlinului, începe miercuri la Sankt Petersburg în umbra războiului din Ucraina și a încetinirii economiei ruse. Printre invitații așteptați se numără comentatoarea conservatoare Candace Owens, un oficial american aflat în funcție și frații Andrew și Tristan Tate, care au ajuns deja la Moscova și au publicat imagini de pe aeroport, relatează Reuters.

Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, considerat de Kremlin drept echivalentul rusesc al reuniunii de la Davos, își deschide porțile miercuri pentru cea de-a cincea ediție organizată după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Evenimentul începe într-un context tensionat. Cu doar câteva ore înainte de deschidere, Rusia a lansat un nou atac cu drone și rachete asupra Kievului, despre care Moscova a afirmat că a fost un răspuns la un atac mortal asupra unui cămin din regiunea Lugansk aflată sub control rusesc. În același timp, autoritățile ruse au anunțat că au doborât peste noapte 50 de drone deasupra regiunii Leningrad, unde se află Sankt Petersburg.

Aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg a restricționat temporar zborurile din motive de securitate, potrivit Rosaviația. Surse locale au relatat că peste 30 de zboruri au fost întârziate sau anulate.

Guvernatorul orașului, Aleksandr Beglov, a declarat că au fost adoptate măsuri speciale de securitate înaintea forumului.

„Toate noile provocări au fost luate în considerare pe deplin. Forțele de ordine au alocat personal și echipamente pentru a asigura siguranța și ordinea publică”, a spus acesta.

Dilema Kremlinului: război sau creștere economică

Deși Kremlinul încearcă să prezinte forumul ca pe o dovadă că Rusia rămâne deschisă afacerilor internaționale, evenimentul are loc pe fondul unei încetiniri accentuate a economiei.

După o creștere de 4,9% în 2024, economia rusă a încetinit la aproximativ 1% anul trecut și s-a contractat cu 0,2% în primul trimestru din 2026. Autoritățile atribuie evoluția dobânzilor ridicate, sancțiunilor occidentale și aprecierii rublei.

Pentru întregul an 2026, creșterea economică este estimată la doar 0,4%.

Oleg Vîugin, fost vicepreședinte al Băncii Centrale a Rusiei, a declarat pentru Reuters că Moscova se află în fața unei alegeri dificile: reducerea cheltuielilor militare sau acceptarea riscului unei recesiuni.

„Rusia este pusă în fața unei alegeri între reducerea finanțării militare (...) și continuarea operațiunii militare speciale, care va necesita permanent cheltuieli mai mari și noi majorări de taxe, accentuând alunecarea economiei spre recesiune”, a afirmat acesta.

Americani atrași de „valorile tradiționale” promovate de Moscova

Izolată de mare parte a Occidentului după invazia din Ucraina, Rusia încearcă să atragă la forum invitați din străinătate, inclusiv personalități americane apropiate de discursul conservator și de promovarea „valorilor tradiționale”.

Printre participanții confirmați se află Candace Owens, una dintre cele mai cunoscute comentatoare conservatoare din Statele Unite. Owens, care a criticat în repetate rânduri Israelul, feminismul și politica externă americană, va participa la o dezbatere despre echilibrul dintre viața de familie și carieră.

„De foarte, foarte mult timp îmi doream să merg la Sankt Petersburg, pur și simplu ca și creștină, doar pentru a vedea câteva dintre acele catedrale și biserici”, a declarat ea înaintea călătoriei.

Pe lista invitaților figurează și actorul Steven Seagal, cetățean rus din 2016 și susținător declarat al lui Vladimir Putin. Fostul star de la Hollywood este reprezentant special al Ministerului rus de Externe pentru relațiile umanitare cu SUA și Japonia și urmează să participe la o masă rotundă dedicată culturii.

La forum este prezent și Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei Americane pentru Arte Plastice și șeful delegației oficiale a SUA.

Potrivit Kremlinului, el este primul oficial american aflat în funcție care participă la forum după edițiile din 2017-2018 și primul de la începutul războiului din Ucraina.

Cook supervizează extinderea sălii de bal de la Casa Albă promovată de președintele Donald Trump și va participa la o sesiune dedicată dialogului cultural dintre Statele Unite și Rusia.

El a declarat pentru agenția rusă TASS că participă în calitate de oficial cultural și creștin, nu de politician, și a precizat că a contribuit în trecut la restaurarea unor biserici din Rusia.

Frații Tate, așteptați la Sankt Petersburg

Printre numele care au atras cea mai mare atenție se află Andrew și Tristan Tate.

Andrew Tate a publicat pe rețelele sociale imagini în care el și fratele său sunt întâmpinați cu muzică și dansuri tradiționale rusești pe aeroportul din Moscova. Cei doi nu și-au confirmat însă oficial participarea la forum.

Frații Tate sunt anchetați în România din decembrie 2022 pentru acuzații care includ trafic de persoane. De asemenea, se confruntă în Marea Britanie cu acuzații de viol, vătămare corporală și trafic de persoane. Ei au negat toate acuzațiile.

Foști kickboxeri cu cetățenie americană și britanică, cei doi au devenit cunoscuți la nivel internațional prin activitatea lor online, Andrew Tate promovând un stil de viață pe care criticii îl consideră misogin și ostil femeilor.

Discursul lui Putin, punctul culminant al forumului

Cel mai așteptat moment al evenimentului rămâne discursul lui Vladimir Putin, programat pentru vineri.

Liderul de la Kremlin va participa la o sesiune alături de președinții Uzbekistanului și Tanzaniei, vicepreședintele Chinei și ministrul Energiei din Arabia Saudită, prințul Abdulaziz bin Salman.

În paralel, participanții vor discuta teme precum viitorul alianței OPEC+, impactul conflictelor asupra piețelor energetice și utilizarea inteligenței artificiale în războaiele informaționale.

Deși Ucraina nu apare în programul oficial, un participant rus a rezumat pentru Reuters atmosfera din jurul forumului printr-o întrebare care pare să domine toate discuțiile: „Se termină acest război sau ne uităm la un viitor mult mai dificil?”.

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Editor : Ș.A.