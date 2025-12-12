Live TV

ANAF a amendat firmele de ride-sharing cu peste 3 milioane de lei. Peste 12.000 de mașini au fost suspendate

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a aplicat amenzi de peste 3,1 milioane de lei, a suspendat activitatea a peste 12.000 de autoturisme și a confiscat 82,6 milioane de lei în urma controalelor făcute în transportul alternativ de persoane (ride-sharing). Verificările au avut loc în perioada septembrie-noiembrie, potrivit unui comunicat transmis vineri, 12 decembrie, de instituție.

Controalele au fost intensificate începând cu luna septembrie și s-au desfășurat în toată țara.

Inspectorii antifraudă au verificat în special firmele considerate cu risc fiscal ridicat, stabilite pe baza analizelor realizate de ANAF.

Ce instrumente a folosit ANAF la verificări

Pentru a descoperi neregulile, DGAF a folosit instrumente digitale precum e-Factura, RO e-TVA și casele de marcat electronice fiscale.

De asemenea, au fost utilizate noile declarații D397, introduse în 2025.

Prin aceste declarații, platformele de ride-sharing trimit periodic către ANAF informații despre firmele care activează pe aplicații, mașinile folosite, veniturile obținute, numărul de kilometri parcurși și datele șoferilor.

În urma controalelor, inspectorii antifraudă au descoperit nereguli la 123 de societăți.

Cele mai multe probleme au fost legate de lipsa caselor de marcat electronice fiscale.

ANAF a aplicat amenzi în valoare totală de 3.125.000 de lei (3,1 milioane de lei), iar activitatea a 12.358 de autoturisme folosite în transportul alternativ a fost suspendată, din cauza lipsei aparatelor de marcat.

Inspectorii au dispus și confiscarea sumei de 82.642.327 de lei (82,6 milioane de lei), reprezentând bani încasați în numerar fără documente justificative, potrivit ANAF.

ANAF a anunțat controale și în perioada următoare

Controalele au vizat respectarea obligației legale ca operatorii de transport alternativ să fie dotați și să folosească aparate de marcat electronice fiscale, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții ANAF au transmis că verificările vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a îmbunătăți colectarea taxelor și de a asigura o concurență corectă între firmele din transportul alternativ.

CITEȘTE ȘI: Percheziţii la firme de ride-sharing din București și alte trei județe, suspectate de evaziune fiscală. Cât e prejudiciul

