Bătăușii „domnului D.” au fost condamnați la închisoare

Cei doi tineri care, la sfârșitul lunii aprilie, au bătut cu bestialitate un bătrân într-un pasaj subteran din centrul Brașovului, au fost condamnaţi miercuri la închisoare.

Agresorii au primit în primă instanţă condamnări de șase ani, respectiv cinci ani de inchisoare. Tinerii trebuie să plătească bătrânului de 66 de ani şi 5.000 de euro daune morale.

Sentinţa nu este definitivă.

Medicul Vasi Rădulescu, care a pornit atunci o campanie de donații pentru „domnul D.” a povestit la Digi24 cum a decurs totul.

„După tot ce s-a întâmplat cu acea bătaie cruntă din pasajul de la Brașov - domnul Dumitru ar fi avut de primit o sumă de bani de la unul dintre tineri - am făcut o postare și mesajul s-a viralizat, în câteva zile am strâns 20.000 de euro, bani cu care am cumpărat o casă într-un centru din județul Bihor, după o sarabandă domnul Dumitru a ajuns acolo și este foarte bine”, a spus medicul.

„În centrul respectiv sunt aproximativ 320 de persoane, din toate colțurile țării, este un om minunat cel care a înființat acel centru, Viorel Pașca, au absolut tot ce trebuie. Condițiile de acolo depășesc foarte mult pe cele din multe spitale din țara noastră”, a adăugat medicul Vasi Rădulescu.

Citește și Casă cumpărată cu 20.000 de euro pentru bătrânul bătut în Brașov. Banii au fost adunați printr-o campanie online

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Etichete:

,

,

,