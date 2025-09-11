Live TV

Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar. Decizia Tribunalului București este definitivă

calin georgescu
Foto: Profimedia Images (arhivă)
Traseul dosarelor lui Georgescu

Călin Georgescu va rămâne sub control judiciar încă 60 de zile, după ce Tribunalul București i-a respins joi, 11 septembrie, contestația fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024. 

„Respinge ca nefondată contestația formulată de contestatorul inculpat Georgescu Călin”, se arată în decizia Tribunalului București de joi, 11 septembrie.

Decizia de joi a Tribunalului București vine după ce, pe 1 septembrie, Judecătoria Sectorului 1 a „constatat legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar” luată de Parchetul General în februarie 2025 față de Călin Georgescu.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”, a decis Judecătoria Sectorului 1, pe 1 septembrie.

Traseul dosarelor lui Georgescu

Georgescu se află sub control judiciar din 26 februarie, când Parchetul General l-a pus sub acuzare pentru instigare la tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicare de informații false, propagandă legionară și fals în declarații.

Ulterior, procurorii Parchetului General au creat două dosare separate. Dosarul privind propaganda legionară a fost trimis în judecată pe 2 iulie. Detalii, aici.

În celălalt dosar, procurorii au schimbat acuzațiile aduse lui Călin Georgescu în complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. Detalii, aici.

Pentru primul dosar, cel legat de propaganda legionară, Georgescu riscă până la 3 ani de închisoare.

Pentru al doilea dosar, dacă va fi găsit vinovat, Georgescu riscă până la 13 ani de închisoare.

CITEȘTE ȘI: Dosar penal deschis de DIICOT în cazul afaceristului care a reclamat că ar fi fost înșelat de Călin Georgescu cu un milion de euro

