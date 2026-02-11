Live TV

CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport

Andreea Dobra Data publicării:
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
La metrou, lucrările de infrastructură se realizează în fiecare noapte, când trenurile sunt retrase din circulaţie. Foto: Facebook/Metrorex
Din articol
Alte critici analizate de Curte

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a decis că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024, precum și ordonanța în sine, sunt neconstituționale în ansamblul lor. Actele normative vizau completarea unor reglementări referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și infrastructurii de metrou administrate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A, potrivit unui comunicat de presă. 

CCR a stabilit că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică, întrucât domeniul reglementat se încadrează în sfera prevăzută de art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituție. Judecătorii constituționali au arătat că nici Ordonanța Guvernului nr. 36/2024 și nici legea de aprobare nu puteau avea caracter de lege ordinară.

Curtea a reținut că ordonanța introducea excepții de la prevederi din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, acte normative cu caracter organic care reglementează procedurile și documentele necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

În aceste condiții, CCR a subliniat că dispozițiile unei legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeași forță juridică. Astfel, adoptarea actelor normative ca legi ordinare a fost considerată contrară prevederilor constituționale.

Alte critici analizate de Curte

Judecătorii au precizat că legea nu încalcă principiul separației puterilor în stat, egalitatea în drepturi sau rolul Parlamentului, întrucât nu are caracter individual, ci reglementează un domeniu de interes public.

Întrucât neconstituționalitatea a fost constatată din motive extrinseci, Curtea nu a mai analizat criticile de neconstituționalitate intrinsecă, acestea rămânând fără obiect.

CITEȘTE ȘI: CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea care modifica Legea minelor și legislația cimitirelor

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
5
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sediul Curtea Europeană de Justiție
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență
nicusor dan sustine un discurs
CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea privind modificările din domeniul minier și al cimitirelor
augustin zegrean
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea”
Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiţia nu poate fi capturată de un cerc de interese”
Recomandările redacţiei
dereneu
Preoți în slujba Moscovei, trupe speciale, TikTok și acuze la adresa...
N10 CRIZA APA ARGES-FAKE 110226_01210
„Umilință maximă și pericol pentru sănătate”. Criza continuă la...
US orders some military personnel at Qatar base to depart by today
Imaginile din satelit arată cum se pregătesc americanii de la baza...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A cincea amânare la CCR pentru pensiile magistraților
Ultimele știri
Descoperire macabră în Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit mort în propria casă, sub un pat
„O violare a versiunii americane”. Lavrov aruncă în aer negocierile privind un acord de pace în Ucraina
JO 2026 Milano Cortina. Campionul australian Cam Bolton a fost transportat cu elicopterul la spital cu dublă factură cervicală
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Cauza morții afaceristului Sorin a fost publicată. Ce arată rezultatele autopsiei bărbatului care a decedat...
Fanatik.ro
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a atins nepotrivit o fată la premiera filmului său: "O să depun...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Cine e bărbatul cu care a apărut Andreea Antonescu la plajă, în SUA. Fanii au chestionat-o imediat
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
(VIDEO) Mihai Bendeac reacționează după acuzațiile de hărțuire la premiera filmului. Actorul anunță că depune...