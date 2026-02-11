CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României și a decis că Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2024, precum și ordonanța în sine, sunt neconstituționale în ansamblul lor. Actele normative vizau completarea unor reglementări referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și infrastructurii de metrou administrate de Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A, potrivit unui comunicat de presă.

CCR a stabilit că legea criticată trebuia adoptată ca lege organică, întrucât domeniul reglementat se încadrează în sfera prevăzută de art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituție. Judecătorii constituționali au arătat că nici Ordonanța Guvernului nr. 36/2024 și nici legea de aprobare nu puteau avea caracter de lege ordinară.

Curtea a reținut că ordonanța introducea excepții de la prevederi din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, acte normative cu caracter organic care reglementează procedurile și documentele necesare pentru intabularea dreptului de proprietate asupra construcțiilor.

În aceste condiții, CCR a subliniat că dispozițiile unei legi organice nu pot fi modificate decât prin norme cu aceeași forță juridică. Astfel, adoptarea actelor normative ca legi ordinare a fost considerată contrară prevederilor constituționale.

Alte critici analizate de Curte

Judecătorii au precizat că legea nu încalcă principiul separației puterilor în stat, egalitatea în drepturi sau rolul Parlamentului, întrucât nu are caracter individual, ci reglementează un domeniu de interes public.

Întrucât neconstituționalitatea a fost constatată din motive extrinseci, Curtea nu a mai analizat criticile de neconstituționalitate intrinsecă, acestea rămânând fără obiect.

