Live TV

CCR discută pe 24 septembrie sesizarea instanței supreme pe legea care modifică pensiile magistraților

Data actualizării: Data publicării:
Curtea Constituțională a României. F
Curtea Constituțională a României. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Curtea Constituțională va discuta, pe 24 septembrie, sesisarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Principalele motive invocate de ÎCCJ pentru a ataca proiectul privind pensiile magistraților sunt: încălcarea principiului statului de drept, al independenței justiției, al securității juridice, al legalități și neretroactivității legii, al încrederii legiitime, nesocotirea unor obligații legale (solicitarea avizului CSM) sau nesocotirea prevederilor cu privire la condițiile în care Executivul își poate asuma răspunderea.

Sesizarea ÎCCJ poate fi citită integral AICI.

Magistrații din toate judecătoriile, toate tribunalele, toate curțile de apel, Parchetul General, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și majoritatea parchetelor de pe lângă judecătorii și-au suspendat activitatea, pe parcursul săptămânii trecute, ca formă de protest.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern  și trecut prin Parlament prin procedura de asumare a răspunderii, pensia magistraților va fi de maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate.

Citește și: Cum au ajuns pensiile speciale năpasta României. Părintele lor, Valeriu Stoica, regretă că le-a „dat naștere” în 1997

În același timp, proiectul prevede ca, peste 10 ani, magistrații să iasă la pensie la vârsta de 64 de ani. 

Proiectul privind pensiile magistraților, adoptat de Guvern, poate fi citit în integralitate AICI. 

Premierul Ilie Bolojan precizat, la plenul reunit de luni al Camerei Deputaților și Senatului pentru asumarea răspunderii pe cinci proiecte de lege din pachetul 2 de reformă, că magistrații români ies la pensie la 48-49 de ani, iar o pensie medie în magistratură depășește 24.000 de lei. Totodată, numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere.

„Prin reforma pe care o propunem, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la sfârșitul căreia pensionarea magistraților se va face la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în România. Vechimea în muncă necesară pensionării va crește de la 25 de ani la 35 de ani, așa cum este cazul pentru ceilalți cetățeni. Până acum, cuantumul pensiei era de 100% din ultima remunerație netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net pe ultima lună.

Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independența și respectul de care un magistrat are nevoie, conform normelor internaționale sau Constituției”, a explicat șeful Guvernului.

La rândul său, Consiliul Superior al Magistraturii a precizat că din 215.000 de pensii de serviciu la nivel național, „în jur de 5.000 sunt cele ale magistraților”, adică un procent de 4% din totalul acestora.

Citește și: Digi24.ro prezintă integral interviul acordat de Elena Costache, după ce CSM a acuzat că declarațiile acesteia au fost denaturate

Totodată, forul superior al magistraților a mai subliniat că în prima parte a anului 2025, vârsta medie de pensionare a magistraților „se menține la 52 de ani”.

Pe 21 august, CSM a subliniat, într-un comunicat de presă, că au „escaladat atitudinile publice ostile față de judecători și procurori”.

În același timp, CSM mai sublinia că propunerile Guvernului de a modifica pensiile magistraților reprezintă „o atitudine inadmisibilă care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”.

În plus, forul magistraților a mai acuzat Guvernul Bolojan că și-a manifestat puterea într-un mod „contrar principiului constituțional al separației și echilibrului puterilor și principiului cooperării loiale”.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
gara
5
Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii...
eurofighter
Avioane Eurofighter au fost ridicate în aer de la Baza Mihail...
octavian bercenau
Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte REPER, demisionează din...
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane...
Ultimele știri
Femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi din București
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT)
Primă de 1.000 de miliarde de dolari pentru Elon Musk. Care sunt condițiile pentru ca cel mai bogat om din lume să primească banii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii
AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu face referendum privind trimiterea de trupe în Ucraina. Care e poziția României
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codul silvic, prin ordonanță de urgență, ca să poată reorganiza Romsilva
santier gol
Bate vântul austerității pe șantierele din România. Cazul unei comune din Gorj, unde constructorul și-a luat utilajele și a plecat
nicusor dan face declaratii
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce spune despre relația cu Ilie Bolojan
documente, interviu, birou
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Kurt Zouma, transferul șoc al CFR Cluj, are cel mai mare salariu din istoria fotbalului românesc! Dezvăluiri...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Actul fără de care nu se poate face succesiunea la notar. Totul se complică dacă nu îl ai
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică