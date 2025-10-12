Ce amendă a primit tânărul care a gonit cu 160 km/h în Constanța, cu poliția pe urme. El a rămas fără permis pentru 600 de zile

Tânărul de 27 de ani urmărit în trafic de poliţişti, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în municipiul Constanţa, a fost amendat cu 15.000 de lei şi i-a fost suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 600 de zile, pentru mai multe abateri, printre care faptul că era băut la volan şi conducea cu peste 160 km/oră în oraş.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) a revenit cu precizarea că „acţiunea a implicat o mobilizare şi cooperare a mai multor structuri - poliţişti de rutieră, ordine publică, investigaţii criminale din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa, poliţişti ai Serviciului Siguranţă Rutieră, ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobile 'Tomis' Constanţa".

IPJ a mai informat că în urma verificărilor efectuate, bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu aproximativ 15.000 de lei şi i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de 600 de zile, pentru mai multe abateri la regimul circulaţiei rutiere, precum conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, neoprirea la semnalele poliţiştilor, circulaţie pe sens opus, neoprirea la culoarea roşie a semaforului, conducere agresivă, viteză excesivă - 161 km/h pe strada Soveja din municipiul Constanţa.

Totodată, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere emis de autorităţile române, cercetările continuând pentru a se stabili dacă persoana respectivă posedă permis emis de o ţară membră a Uniunii Europene, scrie Agerpre.

Tânărul de 27 de ani, urmărit de poliţişti în trafic pentru că nu a oprit autoturismul la semnalele acestora, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în municipiul Constanţa, a produs un accident, a abandonat maşina şi a fugit, fiind prins în aceeaşi noapte.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, poliţişti ai Serviciului Municipal de Siguranţă Rutieră, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnal de oprire unui autoturism pe strada Cumpenei din municipiul Constanţa, însă conducătorul auto a refuzat să oprească şi a continuat deplasarea.

„Echipajele de poliţie au pornit în urmărirea autoturismului pe mai multe artere din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, pe strada Unirii, conducătorul auto ar fi provocat un eveniment rutier cu pagube materiale, după care ar fi abandonat autovehiculul şi ar fi fugit. În jurul orei 2:00, acesta a fost identificat, pe o stradă din municipiul Constanţa, şi condus la sediu pentru continuarea cercetărilor", conform comunicatului transmis iniţial de IPJ.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

