Cetățenii ar putea primi amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat de Senat

Senatul a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, un proiect de lege care prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora. Adoptarea tacită înseamnă că proiectul a fost considerat aprobat automat, deoarece termenul pentru dezbatere și vot, 26 noiembrie, a trecut fără ca legea să fie discutată în plen. Următorul pas este trimiterea proiectului la Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt.

Inițiativa aparține unui grup de 36 de parlamentari de la UDMR și ai minorităților naționale și modifică Legea 61/1991, care sancționează comportamentele ce tulbură ordinea publică.

Proiectul introduce o nouă contravenție: comportamentul lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant față de angajații instituțiilor publice.

În această categorie intră și situațiile în care o persoană refuză să respecte indicațiile personalului.

Pentru astfel de comportamente, amenda propusă este cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei.

Inițiatorii susțin că aceste sancțiuni sunt necesare pentru a proteja angajații și a menține un mediu civilizat în instituțiile statului.

Reguli noi pentru cei care cer informații de interes public

Proiectul mai modifică și Legea 544/2001, care se referă la accesul la informații publice.

Persoanele care solicită verbal informații la sediul instituțiilor vor trebui să respecte programul de lucru și să aibă un comportament adecvat, astfel încât să nu încurce activitatea angajaților.

Dacă cineva nu respectă aceste reguli, personalul instituției, paznicii sau poliția pot evacua acea persoană din clădire.

Scopul acestor prevederi, potrivit inițiatorilor, este de a asigura condiții optime de lucru pentru angajați și de a preveni situațiile conflictuale.

După adoptarea tacită în Senat, proiectul va fi analizat de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional.

Abia după votul final și promulgarea de către președinte, măsurile propuse ar putea intra în vigoare.

În forma actuală, proiectul a stârnit deja discuții privind limitele dintre protejarea angajaților instituțiilor publice și respectarea libertății cetățenilor de a-și exprima nemulțumirile, o dezbatere care ar putea continua în etapa finală a procesului legislativ.

Vezi proiectul de lege aici.

Editor : A.D.