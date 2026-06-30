PSD vrea să elimine contractele de comodat din ridesharing. Ce s-ar putea schimba pentru șoferii de Uber și Bolt

Mașinile folosite în baza unor contracte de comodat ar putea dispărea din transportul alternativ, după ce zeci de parlamentari PSD au depus la Senat un proiect de lege care înăsprește regulile pentru platformele de ridesharing precum Uber și Bolt. Potrivit inițiatorilor, actualul sistem îngreunează controalele autorităților, creează riscuri de evaziune fiscală și generează o concurență neloială în raport cu operatorii de taxi.

Propunerea legislativă modifică articolul 13 din Ordonanța de Urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto și stabilește că autorizațiile vor putea fi eliberate doar pentru autoturisme deținute în proprietate, închiriate sau aflate în leasing. Contractele de comodat nu vor mai fi acceptate.

Potrivit inițiativei, pentru fiecare autoturism utilizat în activitatea de transport alternativ, Autoritatea Rutieră Română va elibera copia conformă a autorizației numai după depunerea documentelor necesare, inclusiv a unui contract de închiriere autentificat, dacă vehiculul nu este deținut în proprietate.

De asemenea, legea prevede în mod expres că autorizația pentru transport alternativ poate fi acordată doar pentru mașinile deținute în proprietate sau închiriere.

De ce vor parlamentarii să elimine contractele de comodat

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat a generat o serie de vulnerabilități care îngreunează activitatea de control a autorităților și afectează concurența pe piața transportului de persoane.

„Utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat creează premise favorabile pentru sustragerea de la obligațiile fiscale și pentru desfășurarea unor activități economice într-un cadru insuficient de transparent. În practică, contractele de comodat pot fi încheiate cu o mare flexibilitate, inclusiv între persoane aflate în relații de afiliere sau între membri ai aceleiași familii, ceea ce îngreunează verificarea beneficiarului real al veniturilor generate de activitatea de transport alternativ”, arată parlamentarii PSD.

Potrivit acestora, situația actuală poate facilita disimularea raporturilor economice reale și poate reprezenta un factor de risc în ceea ce privește evaziunea fiscală.

Inițiatorii proiectului mai arată că, în cazul taximetriștilor, legislația impune ca vehiculele utilizate să fie deținute în proprietate, leasing sau alte forme expres reglementate, fără a permite desfășurarea activității cu autoturisme deținute în comodat.

„În schimb, operatorii de transport alternativ beneficiază de un regim mai permisiv, deși prestează servicii comparabile de transport persoane contra cost”, susțin parlamentarii.

Aceștia afirmă că diferența de reglementare creează „un avantaj competitiv artificial” pentru operatorii de transport alternativ, deoarece reduce costurile de intrare și de conformare și generează premisele unei concurențe neloiale față de transportatorii autorizați în regim de taxi.

Parlamentarii mai susțin că eliminarea autoturismelor utilizate în comodat din categoria vehiculelor eligibile pentru transportul alternativ ar contribui la creșterea gradului de trasabilitate a bunurilor utilizate în activitate, la simplificarea controalelor efectuate de autorități și la consolidarea disciplinei fiscale în domeniu.

Proiectul de lege a fost depus la Senat, prima Cameră sesizată, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților.

Editor : A.D.