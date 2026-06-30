Live TV

PSD vrea să elimine contractele de comodat din ridesharing. Ce s-ar putea schimba pentru șoferii de Uber și Bolt

Data publicării:
sofer la volan consulta telefonul
Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce vor parlamentarii să elimine contractele de comodat

Mașinile folosite în baza unor contracte de comodat ar putea dispărea din transportul alternativ, după ce zeci de parlamentari PSD au depus la Senat un proiect de lege care înăsprește regulile pentru platformele de ridesharing precum Uber și Bolt. Potrivit inițiatorilor, actualul sistem îngreunează controalele autorităților, creează riscuri de evaziune fiscală și generează o concurență neloială în raport cu operatorii de taxi.

Propunerea legislativă modifică articolul 13 din Ordonanța de Urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto și stabilește că autorizațiile vor putea fi eliberate doar pentru autoturisme deținute în proprietate, închiriate sau aflate în leasing. Contractele de comodat nu vor mai fi acceptate.

Potrivit inițiativei, pentru fiecare autoturism utilizat în activitatea de transport alternativ, Autoritatea Rutieră Română va elibera copia conformă a autorizației numai după depunerea documentelor necesare, inclusiv a unui contract de închiriere autentificat, dacă vehiculul nu este deținut în proprietate.

De asemenea, legea prevede în mod expres că autorizația pentru transport alternativ poate fi acordată doar pentru mașinile deținute în proprietate sau închiriere.

De ce vor parlamentarii să elimine contractele de comodat

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat a generat o serie de vulnerabilități care îngreunează activitatea de control a autorităților și afectează concurența pe piața transportului de persoane.

„Utilizarea autoturismelor în baza unor contracte de comodat creează premise favorabile pentru sustragerea de la obligațiile fiscale și pentru desfășurarea unor activități economice într-un cadru insuficient de transparent. În practică, contractele de comodat pot fi încheiate cu o mare flexibilitate, inclusiv între persoane aflate în relații de afiliere sau între membri ai aceleiași familii, ceea ce îngreunează verificarea beneficiarului real al veniturilor generate de activitatea de transport alternativ”, arată parlamentarii PSD.

Potrivit acestora, situația actuală poate facilita disimularea raporturilor economice reale și poate reprezenta un factor de risc în ceea ce privește evaziunea fiscală.

Inițiatorii proiectului mai arată că, în cazul taximetriștilor, legislația impune ca vehiculele utilizate să fie deținute în proprietate, leasing sau alte forme expres reglementate, fără a permite desfășurarea activității cu autoturisme deținute în comodat.

„În schimb, operatorii de transport alternativ beneficiază de un regim mai permisiv, deși prestează servicii comparabile de transport persoane contra cost”, susțin parlamentarii.

Aceștia afirmă că diferența de reglementare creează „un avantaj competitiv artificial” pentru operatorii de transport alternativ, deoarece reduce costurile de intrare și de conformare și generează premisele unei concurențe neloiale față de transportatorii autorizați în regim de taxi.

Parlamentarii mai susțin că eliminarea autoturismelor utilizate în comodat din categoria vehiculelor eligibile pentru transportul alternativ ar contribui la creșterea gradului de trasabilitate a bunurilor utilizate în activitate, la simplificarea controalelor efectuate de autorități și la consolidarea disciplinei fiscale în domeniu.

Proiectul de lege a fost depus la Senat, prima Cameră sesizată, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
4
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
soldati-rusi-in uniforma
5
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan parlament
Blocajul continuă. Parlamentul intră în vacanță, iar Bolojan mai rămâne cel puțin o lună. Aleșii ar putea fi chemați la jumătatea verii
Nicusor Dan
Crește presiunea pe scena politică: parlamentarii intră în vacanță peste două zile. Partidele au purtat noi negocieri, astăzi (surse)
N23 GRINDEANU DECLARATII IESIRE DIN PLEN INAINTE DE REZULTAT VOT GUVERN VESTEA VO 220626_05725
Grindeanu dă vina pe Bolojan pentru că nu s-a refăcut coaliția: „Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere”
dominic fritz
Dominic Fritz: „AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. Este asigurarea de viață a social-democraților”
USR
USR spune cum poate PSD să „își spele păcatele”: „Așa demonstrează dacă au bună-credință”
Recomandările redacţiei
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
Ottobeuren, Bavaria, Germany April 15, 2026: A police officer wearing a high-visibility vest during a traffic stop in a
Român arestat în Germania pentru că voia să declanșeze un „război...
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
China l-a îndemnat „insistent” pe Putin să reia negocierile privind...
Ultimele știri
Franța și Germania vor o reformă a politicii externe a UE. Cum ar putea fi schimbat serviciul diplomatic european
Criza de combustibil din Rusia se agravează. Poliția a fost mobilizată pentru a gestiona cozile de la benzinăriile din Irkuțk
Primăria Capitalei vrea să recupereze o parte din sumele cheltuite pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic de la proprietari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
Gică Hagi, Ilie Balaci sau Nicolae Dobrin? Rică Răducanu a spus cine a fost cel mai bun fotbalist român din...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
El este jucătorul de națională care își dă Bacalaureatul. N-a putut nici măcar să meargă în cantonamentul...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cu ce viteză să mergi pe autostradă pentru a economisi 30% din carburant. Puţini şoferi ţin cont de regulă
Digi FM
Reacții ferme după proba la Limba română de la Bacalaureat 2026: „Tot ce s-a dat am făcut mai degrabă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Oana Radu, criticată ferm pentru ținuta purtată la un botez: „Asta nu e rochie de biserică, trebuia să fii...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Cum să supraviețuiești „iernii economice”: Adrian Asoltanie te învață cum să-ți salvezi banii în noul episod...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...