florentina ionita radu 3
Florentina Ioniță-Radu. Foto: Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Facebook

Comandantul Spitalului Militar Central este vizat într-o anchetă de corupție. Conform surselor Digi24, procurorii DNA fac percheziții acasă la generalul-maior Florentina Ioniță-Radu.

Din informațiile Digi 24, procurorii militari de la DNA fac, la această oră, 19 percheziții într-un dosar în care sunt făcute cercetări pentru suspiciuni de abuz în serviciu, compisitate la buz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Vizată în principal de aceste suspiciuni este directoarea Spitalului Militar Central, medicul militar Florentina Ioniță-Radu.

Sunt însă și alte persoane în cazul cărora se fac percheziții la această oră. Sunt că probe, documente și în sediul Spitalului Militar Central din Capitală în acest caz în care prejudiciul este estimat la 8,2 milioane lei. Și în privința șefiei Spitalului Militar, suspiciunile sunt legate de un cumul nelegal de funcții și, de asemenea, de o serie de contracte care nu ar fi respectat legea, inclusiv contracte finanțate din fonduri europene.

Din informațiile obținute de Digi24 până la această oră sunt căutate aceste documente.

Desigur, este posibil să fie și audieri făcute în acest caz de către procurorii militari. 

Procurorii DNA fac 19 percheziții, inclusiv la sediul Spitalului Militar și un dosar în care sunt suspiciuni de abuz în serviciu, complicitate la această faptă, dar și uzurpare de calități oficiale.

Florentina Ioniță-Radu conduce Spitalul Militar Central de 11 ani. A fost numită în funcție în ianuarie 2014 și este foarte cunoscută în mediul medicilor militari din România. Ea a fost și decorată de președinții României în trecut.

Ea este general de 2 stele și prima femeie general din istoria Spitalului Militar avansată în grad de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie în 2015.

Numită în ianuarie 2014, în perioada mandatului președintelui Traian Băsescu, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, Florentina Ioniță-Radu a fost și decorată de fostul președinte al României, pe 12 noiembrie 2014, cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de „Cavaler”.

Născută în Buzău, de specialitate – medic gastroenterolog, Ioniță a primit în decembrie 2018 și titlul de „Cetăţean de Onoare” oferit de Primăria Municipiului Buzău.

