Costel Alexe neagă acuzațiile DNA de luare de mită: Am aflat cu surprindere. Nu am cerut și nu am luat foloase necuvenite

Costel Alexe, fostul ministru al Mediului din Guvernul Orban este cercetat de DNA pentru că ar fi luat mită 22 de tone de tablă. În prezent președinte al Consiliului Județean Iași, Alexe spune că a „aflat cu surprindere” și că a „luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție”. Fostul ministru neagă într-un comunicat acuzațiile aduse de DNA și spune că își dorește „cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea”.

Costel Alexe: „Am aflat cu surprindere și am luat act de comunicatul Direcției Naționale Anticorupție privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea.

Vreau să precizez următoarele:

Am încredere în actul de justiție și îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut și nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii.

Nu voi face nicio referire publică la această situație în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzațiile care îmi sunt aduse și voi oferi toată cooperarea și transparența mea în fața organelor judiciare”.

DNA vrea să înceapă urmărirea penală față de fostul ministru al Medului, Costel Alexe

DNA cere să fie începută urmărirea penală față de Costel Alexe, fostul ministru al Mediului, în prezent președinte al Consiliului Județean Iași, cercetat pentru luare de mită și instigare la delapidare.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al PÎCCJ referatul cauzei, pentru sesizarea președintelui României pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de un fost deputat în Parlamentul României, la data faptelor având funcția de ministru. Acesta este acuzat de luare de mită și instigare la delapidare.

Editor : Liviu Cojan