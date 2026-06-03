Live TV

Video Noi audieri în dosarul de corupție din Armata Română. Fiica unui general, chemată la DNA

Data publicării:
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026.
Seful Statului Major, Generalul Vlad Gheorghita, iese de la sediul DNA Militar, in Bucuresti, 2 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Continuă audierile în dosarul de corupție de la vârful Armatei Române. Fiica unui general, una dintre tinerele care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmat să beneficieze de schema din sistem, este așteptată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru audieri. De asemenea, au fost citați și martorii din dosar.

Procurorii DNA încearcă să obțină astăzi mărturii extrem de importante pentru dosar. În primul rând, este vorba despre copiii și studenții care ar fi beneficiat de pe urma înțelegerii pe care, potrivit procurorilor, ar fi avut-o șeful Armatei cu generalul Iulian Berdilă, care ar fi semnat documentul prin care se solicita suplimentarea cu 20 a locurilor bugetate.

Ar putea să fie audiați și reprezentanții Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, instituția care a suplimentat numărul de locuri finanțate de la buget. Potrivit informațiilor din anchetă, două dintre cele 20 de locuri ar fi fost ocupate de copiii unor generali.

Cel mai important general al Armatei Române a dat, marți, explicații în fața procurorilor DNA timp de două ore. La ieșire, generalul de patru stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor. 

Șeful Armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului Statului Major al Apărării.

Generalul Vlad a reacționat la șase ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, Șeful Armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că își va apăra reputația Armatei.

Punerea sub acuzare a Șefului Armatei are loc într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării Naționale. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni. În același timp, Armata a semnat contracte în valoare de 8 miliarde de euro, prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
2
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
3
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
Premierul armenian Nikol Pașinian și Vladimir Putin
4
„În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Digi Sport
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Radu Miruță, reacție în cazul acuzațiilor aduse generalului Vlad: „Vom vedea care este cea mai bună decizie pentru Armata Română”
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu observ caracterul cel puțin curios al momentului ales”
drona
Când ar putea ajunge sistemele anti-dronă în România. Fost comandant NATO: Sunt cele mai eficiente pe timp de pace
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Radu Miruță, despre drona prăbușită la Galați: „Se mai poate repeta și acum”
709844826_1526274695515606_4656258056519760468_n
MApN a făcut publice detaliile tehnice despre drona căzută pe un bloc din Galați: probele, identice cu alte resturi de Geran-2 rusești
Recomandările redacţiei
sanitas -protest
Sindicaliștii SANITAS protestează azi în Piața Victoriei față de...
harta romania - moldova
Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă nu va adera la...
Aeroport Kuweit atacat drone
Aeroportul din Kuweit a fost lovit de drone. Mai multe persoane au...
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
„Super El Nino” aduce trei luni cu temperaturi de foc. Meteorolog...
Ultimele știri
Scandal la Strasbourg: un europarlamentar a ajuns la medic după ce s-a cazat într-un hotel „mizerabil”
Dominic Fritz: Există deja o majoritate funcțională, cu extremiști. „Putem să nu ne mai prefacem că AUR ar fi un partid anti-PSD?”
Angajații de la stat care gestionează fondurile europene amenință cu greva generală, în urma tăierii veniturilor prin legea salarizării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din iunie 2026 pentru fiecare zodie. Universul pregătește surprize uriașe la începutul...
Cancan
Pensii mai mici cu 480 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România afectați și care este...
Fanatik.ro
El este cel mai căutat fotbalist din SuperLiga! Are oferte din Rusia, Asia și Arabia Saudită: „Chiar acum am...
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Incredibila aventură a celor trei fani care au mers pe bicicletă 16.000 de kilometri pentru a ajunge la Cupa...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: a fost ucis de un urs, la doar 27 de ani. ”S-a luptat cu el”
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Ben Affleck și Jennifer Garner, din nou împreună pentru fiica lor. Violet a ajuns șchiopătând la spital
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Începe un proces uriaș pentru anularea CASS la pensie. Pensionarii pot primi 900.000.000€. Avocat: Avem șanse
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Ce s-a întâmplat când Sharon Stone și-a înfruntat tatăl agresiv, la doar 14 ani. "Nu te voi mai iubi...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui