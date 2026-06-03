Continuă audierile în dosarul de corupție de la vârful Armatei Române. Fiica unui general, una dintre tinerele care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmat să beneficieze de schema din sistem, este așteptată astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru audieri. De asemenea, au fost citați și martorii din dosar.

Procurorii DNA încearcă să obțină astăzi mărturii extrem de importante pentru dosar. În primul rând, este vorba despre copiii și studenții care ar fi beneficiat de pe urma înțelegerii pe care, potrivit procurorilor, ar fi avut-o șeful Armatei cu generalul Iulian Berdilă, care ar fi semnat documentul prin care se solicita suplimentarea cu 20 a locurilor bugetate.

Ar putea să fie audiați și reprezentanții Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, instituția care a suplimentat numărul de locuri finanțate de la buget. Potrivit informațiilor din anchetă, două dintre cele 20 de locuri ar fi fost ocupate de copiii unor generali.

Cel mai important general al Armatei Române a dat, marți, explicații în fața procurorilor DNA timp de două ore. La ieșire, generalul de patru stele, suspect pentru fapte de corupție, s-a abținut de la comentarii în fața camerelor.

Șeful Armatei este acuzat de procurori că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă. Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport. Scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit șef al armatei de către președintele Klaus Iohannis în 2023, iar mandatul lui se încheie anul viitor. De cealaltă parte, celălalt general, Iulian Berdilă, care este vizat de această anchetă, a fost șeful forțelor terestre, iar în momentul de față este adjunctul șefului Statului Major al Apărării.

Generalul Vlad a reacționat la șase ore de la audierea lui. Într-o postare pe Facebook, Șeful Armatei spune că nu a încălcat niciodată legea, că îi va sprijini pe procurori în anchetă, dar și că își va apăra reputația Armatei.

Punerea sub acuzare a Șefului Armatei are loc într-un moment extrem de tensionat pentru Ministerul Apărării Naționale. Săptămâna trecută, o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit doi oameni. În același timp, Armata a semnat contracte în valoare de 8 miliarde de euro, prin programul SAFE, iar unele dintre ele sunt aspru contestate de analiștii militari.

Editor : C.S.