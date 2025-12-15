Cristi Dănileț câștigă la CEDO împotriva României: de ce a dat statul în judecată. Fostul magistrat este pensionat de un an

Marea Cameră a CEDO i-a dat luni câştig de cauză judecătorului Cristi Danileţ în cauza Danileţ împotriva România (cererea nr. 16915/21) şi a decis că autorităţile române au încălcat articolul 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează libertatea de exprimare, care include dreptul la opinie şi la primirea/comunicarea de informaţii şi idei, fără amestecul autorităţilor publice.

Cauza s-a referit la o sancţiune disciplinară aplicată judecătorului Cristi Danileţ de către Consiliul Superior al Magistraturii după ce acesta a postat două mesaje pe contul său de Facebook.

Şedinţa publică a avut loc la sediul CEDO din Strasbourg şi a fost transmisă în direct pe canalul de YouTube al Curţii.

Hotărârea pronunţată de Marea Cameră a CEDO este definitivă şi are caracter obligatoriu.

„În hotărârea pronunțată astăzi de Marea Cameră în cauza Danileţ împotriva României (cererea nr. 16915/21), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, cu 10 voturi pentru și 7 împotrivă, că a existat:

o încălcare a articolului 10 (libertatea de exprimare) din Convenția europeană a drepturilor omului.

Cauza se referea la libertatea de exprimare a unui judecător, căruia i s-a impus o sancțiune de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru publicarea a două mesaje pe pagina sa de Facebook accesibilă publicului.

Curtea a reiterat că, în cazul în care democrația sau statul de drept sunt grav amenințate, judecătorii au dreptul de a se exprima cu privire la chestiuni de interes public. Observațiile făcute într-un astfel de context beneficiază, în general, de un grad ridicat de protecție.

Curtea a considerat apoi că postările reclamantului nu au perturbat echilibrul rezonabil între, pe de o parte, măsura în care reclamantul, în calitate de judecător, putea să se implice în societate pentru a apăra ordinea constituțională și instituțiile statului și, pe de altă parte, necesitatea ca acesta să fie și să fie perceput ca fiind independent și imparțial în exercitarea funcțiilor sale. Primul mesaj avea ca scop apărarea ordinii constituționale și păstrarea independenței instituțiilor statului. Al doilea se referea la funcționarea sistemului judiciar național. Astfel, ambele se refereau la chestiuni de interes public”, se arată în comunicatul instituției.

Amintim, Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat, la începutul anului 2024, că iese la pensie, după 25 de ani în magistratură, dar va fi prezent în continuare în spaţiul public "pentru a lăuda ceea ce se face bine şi a critica ceea ce se face prost în domeniul legal şi judiciar".

"Vine un moment când spui că ai făcut destul şi nu poţi să faci mai mult. Acum, am ajuns la un astfel de moment, al carierei mele. După 25 de ani, mă opresc cu activitatea în magistratură. Nu spun STOP! celorlalte preocupări ale mele. Voi fi prezent în continuare în spaţiul public pentru a lăuda ceea ce se face bine şi a critica ceea ce se face prost în domeniul legal şi judiciar. Mă voi concentra mai mult pe educaţia juridică a oamenilor, pe care am de gând să o extind de la cea pentru copii, de care mă ocup de ani buni, la cea pentru adulţi. Voi continua să pregătesc studenţi, pentru a deveni oameni ai legii mai buni ca mine. Voi dedica mai mult timp familiei, aşa cum merită", spunea Danileţ, într-un mesaj publicat pe Facebook.

În vârstă de 49 de ani, Cristi Danileţ a fost membru al CSM în perioada 2011 - 2017, după care a activat la Tribunalul Cluj. În decembrie 2021, el a fost suspendat din funcţie, după ce CSM a dat trei decizii de excludere din magistratură, pe mai multe motive, printre care faptul că a postat două filmuleţe pe TikTok sau că a făcut parte din două asociaţii care criticau Guvernul.

Editor : A.R.