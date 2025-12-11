CSM va face verificări după ancheta Recorder. Instituția acuză amplificarea campaniei de subminare a încrederii în justiție

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a precizat, în legătură cu reportajul Recorder despre nereguli în sistemul de justiție că a luat act de „amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti”. Instituția mai spune că alegațiile din reportat sunt contrare evaluării din ultimii ani efectuate față de sistemul de justiție prin ridicarea MCV, rapoartele Rule of law din ultimii 3 ani, intrarea în Schengen și procedura de aderare la OCDE.

„Consiliul ia act de amplificarea campaniei de destabilizare a puterii judecătoreşti prin distrugerea încrederii în sistemul de justiţie şi a încrederii faţă de persoane aflate în funcţii de conducere, care au avut poziţii publice constante în favoarea independenţei judecătorilor, condiţie esenţială pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, arată comunicatul de presă al CSM.

CSM adaugă că „nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale”.

Alegaţiile din reportaj sunt contrare evaluărilor din ultimii ani efectuate faţă de sistemul de justiţie prin ridicarea MCV de către Comisia Europeană, apoi ulterior prin rapoartele Rule of law (2023, 2024 şi 2025), intrarea în spaţiul Schengen şi procedura de aderare la OCDE, toate acestea presupunând existenţa unui stat de drept funcţional, mai indică sursa citată.

Instituția a mai precizat că mecanismul detaşărilor și delegărilor nu poate fi pus în aplicare fără acordul expres al judecătorilor, „ca expresie a principiului inamovibilităţii, astfel încât apare ca paradoxală criticarea acestei măsuri tocmai de către cei care, la momentul respectiv, şi-au dat acordul”.

CSM va face verificări

Totodată, „constituirea completurilor de judecată nu se face prin simpla voinţă a preşedintelui de instanță, ci prin parcurgerea unei proceduri ce implică propunerea preşedintelui de secție, colegiul de conducere şi ulterior decizia preşedintelui, iar actul final poate fi atacat de orice persoană, inclusiv de judecătorul care s-ar considera prejudiciat prin modificarea completului de judecată din care face parte. Acelaşi lucru este valabil în ceea ce priveşte respingerea cererilor de transfer, hotărârile în această materie fiind supuse căilor de atac la Înalta Curte de Casație și Justiție, a cărei jurisprudenţă poate fi consultată pe site-ul acesteia”, mai arată comunicatul de presă al CSM.

În consecinţă, actuala reglementare oferă suficiente pârghii de control jurisdicțional în legătură cu aşa-zisele dezvăluiri făcute în reportaj, adaugă sursa menționată.

„Anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor alegaţii, în baza unor dosare selectiv alese din materie penală, deşi cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătoreşti, cu consecințe grave, în final, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”, potrivit comunicatului.

CSM va verifica și analiza măsurile care trebuie dispuse, însă, în acelaşi timp, „asigură corpul judecătorilor că rămâne fidel misiunii sale constituţionale de garantare a independenţei justiţiei, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus”.

Consiliul Superior al Magistraturii „face apel către societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional”.

O investigație Recorder.ro arată că mai mulți foști și actuali magistrați vorbesc despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judcători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

Curtea de Apel București îl acuză pe unul dintre judecătorii care au vorbit în investigația Recorder despre nereguli în sistemul de justiție că denaturează fapte și, mai mult, de faptul că ar fi fost „ofiţer la doi şi-un sfert” - unitatea de informații a Ministerului de Interne -, lucru interzis de statutul magistraților.

