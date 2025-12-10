După apariția documentarului Recorder despre justiție, președintele Nicușor Dan a afirmat că „cel mai simplu este ne revoltăm” și „să aruncăm vina generic”. Totuși, șeful statului apreciază că „soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție” și a anunțat că a început să lucreze la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiţie.

Nicușor Dan a precizat, într-o postare pe X, că a urmărit cap-coadă documentarul: „Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”.

Șeful statului a precizat că nu-și dorește să scuze în vreun fel politicul: „Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele. Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe”.

Nicușor Dan afirmă că în documentar sunt prezentate și fapte, dar și opinii, „care trebuie probate”. Ulterior, președintele a precizat că se lucrează la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție: „Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit. Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință. E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Și îi asigur, la rândul meu, de implicare și bună-credință pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii”.

Reacția lui Nicușor Dan vine în urma unei investigații Recorder.ro, în care mai mulți foști și actuali magistrați vorbesc despre presiuni mari asupra sistemului de justiție, care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

Amintim că Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri, la Digi24, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile.

Citește și:

Atacuri în Coaliție. USR îl cheamă pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, la raport în Parlament pentru „corupția din sistem”

Editor : A.M.G.