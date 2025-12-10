Live TV

Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Protest și în Cluj

Foto: Matthew Garvey
Miercuri seara are loc un protest pentru independența justiției, care a început la ora 19:00, în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii. La manifestație sunt prezente în jur de o mie de persoane, majoritatea tineri. Se scandează „Demisia, Lia Savonea”, „Integritate, nu complicitate”, „Revocare”, „Afară, afară, javră ordinară”, „Jos Predoiu”. Un prostest asemănător are loc și la Cluj-Napoca.

ACTUALIZARE 20:45 - Premierul Ilie Bolojan spune că va studia ceea ce apare în ancheta Recorder privind justiţia, el anunţând că va face o analiză cu echipa de consilieri care sunt specializaţi pe juridic, cu cei din Ministerul Justiţiei şi va încerca un dialog cu asociaţiile de magistraţi. El a adăugat că, dacă aceştia au fost foarte uniţi şi foarte vocali în ceea ce priveşte drepturile salariale, pensionarea, crede că ar fi cel puţin necesar să fie măcar la fel de determinaţi şi de a ataca aceste probleme din interior.

„Oamenii pur şi simplu nu au încredere nici în sistemul de justiţie”, a spus premierul.

Protestatarii cer și demisia ministrului Justiției, Radu Marinescu.

ACTUALIZARE 20:15 - Câteva sute de persoane au protestat și în faţa Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca, cerând independenţa justiţiei

„Este un protest în urma materialului de la Recorder, în care vedem cu toţii cum arată justiţia din ţara asta. Nu este deloc normal ce se întâmplă şi ăsta este modul nostru de a ne exprima că ceea ce se întâmplă nu este normal într-o democraţie şi într-o ţară de drept. Şi vrem să se schimbe ceva, vrem ca oamenii competenţi să ajungă în funcţiile de conducere, nu mai vrem să fie presiunea aceasta politică pe parchete, pe judecători, pe procurori", a declarat unul dintre participanţi şi organizatori, Siritaru Vlad Cristian.

Protestatarii au purtat câteva pancarte cu mesaje precum „Deşteaptă-te, române” şi au scandat, printre altele, „Predoiu, demisia/ Să vină altcineva”, „Jos labele de pe justiţie”, „Vrem dreptate/ nu păcate”, „Savonea, demisia”, „Justiţie, nu prescripţie”, „Nicuşor, ocupă-te de marea corupţie”.

Manifestanţii susţin că şi în zilele următoare vor organiza asemenea acţiuni de protest, prin care vor să-şi exprime dorinţa lor pentru o justiţie independentă, potrivit Agerpres.

Știrea inițială:

Protestatarii afişează pancarte cu mesaje precum: „Corupţia sufocă magistratura”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european”, „Schimbarea vine prin implicare”, „Cum doriţi să achitaţi?”.

De asemenea, ei strigă „Justiţie, nu mafie”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”, „Jos Predoiu” (fost ministru al Justiţiei, aflat în acest moment la conducerea Ministerului Afacerilor Interne - n.r.) şi „Integritate, nu complicitate”.

Totodată, aceştia cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, şi a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu.

Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”, se precizează în descrierea de pe pagina evenimentului.

Prin acest protest, se cer, printre altele, schimbarea legislației pentru a preveni abuzurile din justiție, precum eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează, relatează Buletin de București.

„Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere.”, au mai precizat inițiatorii protestului.

Este vorba despre un protest spontan, împotriva abuzurilor din justiție, după apariția documentarului Recorder „Justiție capturată”.

Îndemnul la „Protest pentru independenţa justiţiei” a fost anunţat, miercuri, pe Facebook, după ce Recorder a publicat un documentar în care sunt expuse mai multe nereguli din sistemul judiciar.

La scurt timp după publicarea materialului, au apărut reacțiile utilizatorilor, în mediul online, iar acum oamenii sunt chemați la protest.

Investigația scoate la suprafață dosare în care persoane care au conexiuni politice sau cu influență economică au obținut procese prelungite până au fost prescrise. Materialul video adună mai multe mărturii din interiorul sistemului de justiție.

„Cum am ajuns în această situație? Acest documentar de două ore, care comprimă o muncă de investigație de peste un an și jumătate, încearcă să explice mecanismele complicate prin care sistemul judiciar, un pilon cheie al oricărui stat democratic, a ajuns să fie capturat de un grup de interese format din magistrați și politicieni.”, au precizat cei de la Recorder.

