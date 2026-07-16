Live TV

Cum a clarificat CJUE solicitarea Înaltei Curți în cazul dosarelor care vizează fraude grave la bugetul Uniunii Europene

Data actualizării: Data publicării:
ciocanel justitie
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce a arătat CJUE în prima decizie, din 2023 Ce a generat a doua decizie a CJUE, din 2026 Ce a decis CJUE în Hotărârea din 2026 Ce zice CJUE despre dosarele deja judecate Ce răspuns a dat ÎCCJ după decizia CJUE din 2026

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a clarificat, printr-o decizie dată joi, 16 iulie, noțiunea de „fraudă gravă” care aduce atingere bugetului Uniunii Europene și o cerere a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe tema prescripției în dosarele care vizează fraude grave care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat, în cadrul Hotărârii Lin II, pronunțată pe 16 iulie, două teme mari ridicate de Înalta Curte de Casație și Justiție: 

  • pe de-o parte, să se înțeleagă ce înseamnă „fraudă gravă” care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • pe de altă parte să explice cum trebuie aplicată o altă hotărâre a CJUE din 2023, care vizează prescripția în cazurile de fraude grave care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene. 

Ce a arătat CJUE în prima decizie, din 2023

Pentru a înțelege decizia CJUE din 16 iulie, trebuie reamintită prima decizie CJUE din 2023.

  • Mai mulți români condamnați la închisoare pentru evaziune fiscală au contestat decizia de condamnare, menționând că trebuia să se aplice în cazul lor legea penală mai favorabilă, care ducea la constatarea prescripției răspunderii penale (în conformitate cu deciziile CCR din 2018 și 2022);
  • Deciziile CCR din 2018 și 2022 au invalidat o dispoziție legală care viza întreruperea termenului de prescripție care exista la acel moment în materie penală, iar, timp de 4 ani, dreptul român „nu prevăzuse nicio cauză de întrerupere a acestui termen”. 
  • Prescripția răspunderii penale curge de la momentul săvârșirii infracțiunii, dar, înainte de deciziile CCR, aceasta putea fi întreruptă și reluată prin diverse acte de procedură penală. În urma deciziilor CCR și a lipsei unei intervenții legislative, practic, actele de procedură nu au mai afectat termenele de prescripție (între 2018 și 2022). 
  • În plus, în 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție, printr-o altă decizie, a stabilit că legea penală mai favorabilă privind prescripția trebuie luată în calcul și în cazul dosarelor cu infracțiuni comise între 2014 și 2018. Astfel, judecătorii au fost obligați să aplice interpretarea ÎCCJ în momentul în care calculau termenul de prescripție din dosare care vizau infracțiuni comise între 2014 și 2018. 

Curții de Justiție a Uniunii Europene i s-a cerut „să se pronunțe cu privire la conformitatea acestor diferite decizii pronunțate de instanțe române cu dreptul Uniunii Europene, în special cu dispozițiile care urmăresc combaterea eficientă a fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale UE”. 

„Curtea a amintit că statele trebuie să se asigure că normele privind prescripția prevăzute de dreptul național permit o represiune efectivă a infracțiunilor legate de fraudele care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, în scopul de a evita un risc sistemic de impunitate a unor astfel de infracțiuni”, potrivit unui comunicat CJUE.

În prima Hotărâre, din 2023, CJUE a subliniat că instanțele române nu trebuie să aplice decizia ÎCCJ din 2022 (vorbind strict de dosarele care vizează fraude grave care aduc atingere bugetului UE).

„În urma Hotărârii Lin (n.r. Decizia CJUE din 2023), ÎCCJ a statuat însă, în anul 2024, că instanțele române nu pot lăsa neaplicată decizia sa din anul 2022 fără a aduce atingere principiilor legalității în materie penală și interdicției lex tertia. În Hotărârea Lin II (n.r. Decizia CJUE din 16 iulie) pronunțată astăzi, Curtea constată în esență că această abordare a ÎCCJ nu este conformă cu dreptul Uniunii”, potrivit comunicatului CJUE.

Ce a generat a doua decizie a CJUE, din 2026

Hotărârea Lin II, adică decizia CJUE din 16 iulie, a pornit de la un dosar în care administratorul a două companii a dat facturi fictive pentru a permite unei a treia companii să își reducă baza de impozitare.

Prejudiciul stabilit în acest dosar asupra statului român este de aproximativ 59.000 de euro, în timp ce valoarea TVA care a fost eludată, aducând atingere intereselor financiare ale UE, este de 36.000 de euro.

Administratorul, urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, a scăpat de condamnare, fiind constatată prescripția răspunderii penale printr-o decizie a Curții de Apel Oradea.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea a contestat hotărârea la ÎCCJ, „considerând că instanța a încetat în mod greșit procesul penal” în momentul în care a invocat decizia Înaltei Curți din anul 2022, practic fără să țină cont de decizia CJUE din 2023. 

Astfel, ÎCCJ a cerut noi clarificări de la CJUE, iar de aici s-a ajuns la decizia (Hotărârea Lin II) din 16 iulie.

Ce a decis CJUE în Hotărârea din 2026

În primul rând, CJUE a clarificat noțiunea de fraudă „gravă” care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

„Astfel, ea statuează că, atunci când nicio dispoziție națională nu stabilește pragul de la care o fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii trebuie considerată „gravă”, frauda trebuie calificată în mod automat drept „gravă”, în sensul Convenției PIF, din momentul în care valoarea sa totală este mai mare de 50 000 de euro, independent de aspectul dacă prejudiciul suferit efectiv de bugetul Uniunii este inferior sau nu acestui prag”, este interpretarea CJUE.

În ceea ce privește decizia ÎCCJ din anul 2022, aplicabilă în dosarele care vizează fraude grave care aduc atingere bugetului UE, CJUE arată că:

„Curtea s-a limitat să statueze că dreptul Uniunii se opune ca acest standard național de protecție astfel cum a fost consacrat în decizia din anul 2022 a ÎCCJ să fie aplicat de instanțele române în cazuri de fraudă gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii”, potrivit comunicatului CJUE.

În același timp, Curtea de Justiție a UE subliniază că „nu impune instanțelor române să combine mai multe reglementări succesive”, în așa fel încât să creeze „pe cale judecătorească un regim al modului de calcul al termenelor de prescripție a răspunderii penale”.

„Într-adevăr, interdicția impusă prin această hotărâre (n.r. Hotărârea din anul 2023 a CJUE) instanțelor române de a aplica decizia din anul 2022 a ÎCCJ se înscrie în continuarea unei jurisprudențe consolidate a Curții și prezenta astfel un caracter previzibil (...) 

Așadar, nu poate fi identificată nicio incertitudine în materie, instanțele române fiind obligate să considere, în conformitate cu Hotărârea Lin, că un asemenea risc (n.r. Riscul de impunitate pentru fraudele grave care aduc atingere intereselor financiare ale UE) este stabilit”, mai arată CJUE.

Ce zice CJUE despre dosarele deja judecate

CJUE subliniază că în cazul dosarelor deja închise (care vizează fraude care aduc atingere intereselor financiare ale UE), prin hotărâri definitive, prin care s-a invocat decizia ÎCCJ din 2022 și care a dus la constatarea prescripției, dreptul Uniunii nu impune rejudecarea lor. 

În același timp, însă, CJUE subliniază că judecătorii trebuie să țină cont de prima decizie a CJUE, din 2023, în cadrul dosarelor în lucru (care vizează fraude care aduc atingere intereselor financiare ale UE), inclusiv în cadrul celor care fac obiectul recursului în casație.

  • Trebuie menționat în acest context că CJUE se referă la „hotărâri care au dobândit autoritate de lucru judecat”. 

„Nu impune repunerea în discuție a hotărârilor care au dobândit autoritate de lucru judecat și care au constatat, în aplicarea deciziei din anul 2022 a ÎCCJ, prescripția răspunderii penale pentru fraude grave care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. 

Cu toate acestea, o hotărâre care face obiectul unui recurs în casație nu poate, în principiu, să fie considerată o hotărâre care a dobândit autoritate de lucru judecat”, potrivit comunicatului CJUE. 

Comunicatul integral al CJUE, privind Hotărârea Lin II, din 16 iulie, poate fi citit aici

Ce răspuns a dat ÎCCJ după decizia CJUE din 2026

După ce decizia CJUE a fost dată publicității, reprezentanții ÎCCJ au transmis un comunicat de presă prin care arată că Înalta Curte „a aplicat întotdeauna cu bună-credință dreptul european în ansamblul său”.

„Abordarea adoptată de Înalta Curte în materia prescripției răspunderii penale nu a reprezentat o opțiune între dreptul Uniunii Europene și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (...)

Valorificarea jurisprudenței Curții de la Strasbourg nu a constituit o abatere de la dreptul Uniunii, ci aplicarea acestuia potrivit regulilor de interpretare prevăzute chiar de Carta drepturilor fundamentale”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

Înalta Curte mai subliniază că „și-a fundamentat opinia pe premisa că dreptul european constituie un sistem coerent de protecție a drepturilor fundamentale, în care dialogul dintre CJUE și CEDO trebuie valorificat în mod complementar, și nu privit ca o alternativă între două standarde concurente”.

Comunicatul integral al ÎCCJ poate fi citit aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
oleksandr sirski in uniforma de camuflaj
4
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia...
Vladimir Putin și Xi Jinping
5
China se pregătește în secret de prăbușirea regimului Putin și schimbarea puterii la...
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
Digi Sport
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ccr curtea constitutionala
CCR a rămas în pronunțare pe sesizarea lui Bolojan privind conflictul cu Înalta Curte pe tema restanțelor salariale ale magistraților
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
UE amână adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Von der Leyen: „E nevoie de compromisuri”
aD00NDAmaGFzaD1mYjQ3ODIwMTQyNGFmOWQ3NWRiNWNmM2M3YTU3NmUxZQ==.thumb
Uniunea Europeană nu va mai acorda protecție refugiaților ucraineni apți de luptă. Cum se vor aplica noile restricţii 
barbat la laptop
DNSC: Patru din zece incidente cibernetice, raportate în primul semestru, reprezintă fraude prin telefon
steagurile ucrainei si ue
Ucraina face un nou pas în procesul de aderare la Uniunea Europeană
Recomandările redacţiei
Iran Holds Dayslong Funeral For Late Ayatollah Ali Khamenei
De ce vrea Iranul ca războiul cu SUA să continue. Generalul (r)...
pompa de carburant
Dumitru Chisăliță: „Conflictul din Golf poate duce din nou motorina...
Europa League
Guvernul a aprobat proiectul care susține candidatura României pentru...
Russia Ukraine War
Ucrainenii s-au adunat la Kiev pentru a protesta față de demiterea...
Ultimele știri
Criză la secția ATI nou-născuți de la „Marie Curie”, unde s-a cerut renunțarea la unele paturi. „Nu putem risca viața pacienților”
Guvernul a discutat în primă lectură Strategia pentru o mai bună reglementare până în 2034. Ce își propune Executivul
Putin l-a rugat pe Modi să mărească cantitatea de benzină trimisă în Rusia. Moscova a ajuns la minimul de rafinare în 24 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Văduva lui Hugh Hefner regretă căsnicia cu mogulul: "M-am făcut tot mai mică pentru ca lumea lui să pară și...
Cancan
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
Fanatik.ro
Ce reacție a avut partenera lui Enzo Fernandez după calificarea Argentinei în finala Campionatului Mondial...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Singurul cuvânt prin care a descris Antonela Roccuzzo prestația genială a lui Lionel Messi. Reacție fabuloasă
Adevărul
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Tudor Chirilă, atac dur la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu: „Nu vor alegeri anticipate. Joacă la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Complet inacceptabil": Anglia a făcut plângere oficială la FIFA, a doua zi după meciul cu Argentina!
Pro FM
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. la 58 de ani. Secretul care îl ajută să se mențină în formă: „Nu cred în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sacrificiul pe care Matt Damon nu îl va mai face niciodată pentru un rol: „Nu este ceva ce voi repeta”
Adevarul
„Au vopsit locul peste noapte”. Pățania unui șofer care a parcat legal într-o destinație populară de vacanță...
Newsweek
O categorie de pensii militare vor crește. Înalta Curte dă dreptate pensionari militari. Vechimea crește!
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dick Van Dyke are 100 de ani și spune că acesta este secretul longevității sale. Studiile îi dau dreptate
Digi Animal World
Momentul când un bărbat de 65 de ani este atacat de un bizon: „Era chiar deasupra mea”. Imaginile sunt greu...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...