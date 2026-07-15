Live TV

UE amână adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Von der Leyen: „E nevoie de compromisuri”

Data publicării:
European Commission President Ursula von der Leyen gives an address on the Pact for the Mediterranean in Brussels
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Sursa foto: REUTERS
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Uniunea Europeană a decis să amâne pentru 23 aprilie aprobarea noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi a decis să menţină până la această dată plafonul actual al preţului petrolului exportat de Rusia, care urma să expire miercuri, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

În lipsa unui compromis, cele 27 de state membre au amânat pentru săptămâna viitoare decizia privind acest nou pachet de sancţiuni, al 21-lea de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Această lipsă de acord i-a obligat, de asemenea, să prelungească cu o săptămână plafonarea preţului ţiţeiului exportat de Rusia, stabilit în prezent la 44 de dolari, şi care urma să expire miercuri, potrivit unor surse diplomatice.

Această plafonare este destinată să limiteze veniturile Rusiei, care finanţează o mare parte din războiul său împotriva Ucrainei.

Fără această decizie, preţul petrolului rusesc, al cărui export este autorizat, s-ar fi apropiat de preţurile internaţionale, care se situează în prezent la peste 80 de dolari din cauza războiului împotriva Iranului.

Mai multe runde de negocieri nu au condus la un rezultat pozitiv din cauza unor puncte de blocaj persistente.

Bulgaria, de exemplu, se opune impunerii de sancţiuni împotriva patriarhului rus Kirill. Numele şefului Bisericii Ortodoxe Ruse, un susţinător al războiului în Ucraina, este menţionat în mod regulat ca figurând pe lista cu sancţiuni.

Potrivit diplomaţilor, au fost exercitate presiuni şi pentru a atenua proiectul de interdicţie generală a vizelor pentru toţi ruşii care au participat la războiul în Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intervievată miercuri la Kiev, s-a declarat totuşi încrezătoare în şansele de a se ajunge la un acord.

„Sunt convinsă că cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni, la fel ca şi cele anterioare, va fi adoptat, chiar dacă va trebui să se facă anumite compromisuri”, a declarat ea.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
liviu dragnea
2
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sondaj IRES: Pe cine ar trimite românii în Parlament, dacă duminică ar fi alegeri. Câte...
N14 PEIU ANTICIPATE SI TRADATORI-SINC_00967
4
Petrișor Peiu: Sorin Grindeanu trebuie să primească o lecție simplă. Liderul AUR spune că...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
5
Fost diplomat american: „Trump își dă seama că Ucraina va fi, cel mai probabil...
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Digi Sport
Soția ”l-a umilit în fața tuturor” ÎN DIRECT și a stârnit un ”tsunami”: ”Ce comportament rușinos!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Inginerul-şef al centralei nucleare Zaporojie a fost ucis într-un atac cu drone, anunță autoritățile ruse
profimedia-1107903906
Nicuşor Dan: „România e o ţară suverană şi nu se lasă intimidată” de ameninţările Rusiei după planurile de a produce drone cu Ucraina
Mihailo Fedorov.
Zelenski l-a demis pe ministrul ucrainean al Apărării, în cadrul unei remanieri masive
Donald Trump
Trump, către Putin: „Vladimir, e timpul să te oprești!”. Președintele SUA insistă că liderul de la Kremlin e gata să facă pace
aD00NDAmaGFzaD1mYjQ3ODIwMTQyNGFmOWQ3NWRiNWNmM2M3YTU3NmUxZQ==.thumb
Uniunea Europeană nu va mai acorda protecție refugiaților ucraineni apți de luptă. Cum se vor aplica noile restricţii 
Recomandările redacţiei
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei gesticuleaza
Ciucu: „Nu trebuie să ne fie frică de anticipate, este votul...
faza de joc din meciul anglia - argentina
CM 2026. Anglia - Argentina, 1-2, ACUM. Luptă încrâncenată pentru un...
INSTANT_CONSULTARI_PSD_66_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu: Nu am avut niciun fel de înțelegere cu Nicușor Dan...
dragos pislaru
Replica lui Dragoș Pîslaru după postarea ironică a DIICOT: „Când este...
Ultimele știri
Israelul pierde bătălia pentru opinia publică în SUA, consideră vicepreședintele SUA, JD Vance
Zelenski anunță că Ucraina va putea produce rachete Patriot până la sfârşitul anului 2026
SUA lansează o nouă serie de atacuri împotriva Iranului în aceeași zi. Amenințarea lansată de Teheran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A intrat în comă în luna de miere și s-a trezit după trei luni: "M-am întors din morți". Medicii nu credeau...
Cancan
Influencerița Gabriela și iubitul ei, împușcați MORTAL în propria lor casă! Criminalii sunt de negăsit
Fanatik.ro
Ce şansă! Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul 3 din Liga Campionilor! Lovitura uriașă pe care o...
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Ce au pățit doi suporteri spanioli înainte de meciul naționalei lor de la Cupa Mondială. Au fost găsiți în...
Adevărul
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi...
Playtech
ANAF extinde controalele fiscale pentru persoanele fizice. Cine poate intra în vizorul inspectorilor...
Digi FM
Maria Dragomiroiu, mesaj emoționant la 16 ani de la moartea Mădălinei Manole: „Ești în rugăciunile mele în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
STOP! Gigi Becali și-a anunțat decizia
Pro FM
Ce face Anca Țurcașiu când nu este pe scenă. Imaginile inedite făcute publice i-au cucerit pe fani: „Ca la 20...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
La 14 ani de la divorțul de Tom Cruise, Katie Holmes pare că iubește din nou. Cine este bărbatul cu care a...
Adevarul
Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces
Newsweek
250 lei ajutor la pensie într-un județ. Lista bonusurilor oferite pensionarilor în 2026. Cine ia 500 lei?
Digi FM
Reactivarea lui Dragnea aruncă în aer conducerea PSD. Ultimele zile ale lui Sorin Grindeanu la șefia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
„Dumnezeule, făceam asta când eram niște copii”. Charlize Theron, cuvinte dulci despre unul dintre actorii ei...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...