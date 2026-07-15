UE amână adoptarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Von der Leyen: „E nevoie de compromisuri”

Uniunea Europeană a decis să amâne pentru 23 aprilie aprobarea noului pachet de sancţiuni împotriva Rusiei şi a decis să menţină până la această dată plafonul actual al preţului petrolului exportat de Rusia, care urma să expire miercuri, relatează AFP, potrivit Agerpres.

În lipsa unui compromis, cele 27 de state membre au amânat pentru săptămâna viitoare decizia privind acest nou pachet de sancţiuni, al 21-lea de la invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Această lipsă de acord i-a obligat, de asemenea, să prelungească cu o săptămână plafonarea preţului ţiţeiului exportat de Rusia, stabilit în prezent la 44 de dolari, şi care urma să expire miercuri, potrivit unor surse diplomatice.

Această plafonare este destinată să limiteze veniturile Rusiei, care finanţează o mare parte din războiul său împotriva Ucrainei.

Fără această decizie, preţul petrolului rusesc, al cărui export este autorizat, s-ar fi apropiat de preţurile internaţionale, care se situează în prezent la peste 80 de dolari din cauza războiului împotriva Iranului.

Mai multe runde de negocieri nu au condus la un rezultat pozitiv din cauza unor puncte de blocaj persistente.

Bulgaria, de exemplu, se opune impunerii de sancţiuni împotriva patriarhului rus Kirill. Numele şefului Bisericii Ortodoxe Ruse, un susţinător al războiului în Ucraina, este menţionat în mod regulat ca figurând pe lista cu sancţiuni.

Potrivit diplomaţilor, au fost exercitate presiuni şi pentru a atenua proiectul de interdicţie generală a vizelor pentru toţi ruşii care au participat la războiul în Ucraina.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intervievată miercuri la Kiev, s-a declarat totuşi încrezătoare în şansele de a se ajunge la un acord.

„Sunt convinsă că cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni, la fel ca şi cele anterioare, va fi adoptat, chiar dacă va trebui să se facă anumite compromisuri”, a declarat ea.

Editor : C.L.B.