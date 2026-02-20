Live TV

Video Cum a scăpat Robert Negoiță de controlul judiciar. Motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție

Robert Negoita Inquam
Robert Negoiță. Foto: INQUAM Photos/ Malina Norocea

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a scăpat de controlul judiciar pentru că nu s-a produs nicio pagubă, după ce a construit un drum din bani publici pe un teren privat. Aceasta este motivarea judecătorului care i-a permis edilului să revină în funcție, după ce DNA l-a pus sub urmărire penală. Magistratul susține că la dosar nu există o expertiză care să arate că țevile de gaze peste care a fost făcut drumul ar putea exploda.

Judecătorii spun că o mare parte dintre dispozițiile normative care ar fi fost încălcate conțin aspecte care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu ale inculpatului, respectiv Robert Negoiță, potrivit jurnalistei Digi24 Teodora Chiuș.

În documentul motivării se mai menționează că fapta abuzivă trebuie să cauzeze o vătămare a drepturilor sau a intereselor unei persoane ori o pagubă, paguba constând într-o pierdere de natură patrimonială.

În plus, motivarea mai arată că nevoia construirii străzii a avut la bază o cauză de utilitate publică, fiind valori ridicate de trafic în zona respectivă.

Judecătorii mai precizează că, așa cum este amplasată, strada nu deservește complexului imobiliar.

Magistrații au declarat, totodată, că Robert Negoiță nu are antecedente penale și că nu există probe care să ducă la concluzia că s-ar sustrage de la judecată.

Reamintim că Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este acuzat de Direcția Națională Anticorupție de abuz în serviciu, respectiv că s-ar fi folosit de funcția de primar pentru a construi un drum ilegal în favoarea companiei imobiliare deținute de fratele său.

Bă, șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță

