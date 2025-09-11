Curtea de Apel București a suspendat un dosar prin care un bolnav de cancer cere tratamentul. Instanța invocă protestul magistraților

Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentului, a reclamat avocatul pacientului pentru Digi24.ro. Suspendarea vine în contextul protestului magistraților, deși, în mare parte, aceștia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce privește stabilirea tratamentelor medicale. În aceeași zi, Curtea de Apel București a judecat un dosar similar, potrivit avocatului care a contactat Digi24.ro.

Avocatul pacientului a semnalat pentru Digi24.ro că s-a prezentat joi, 11 septembrie, la Curtea de Apel București și a constatat că dosarul nu a fost inclus pe lista cauzelor care se judecau în această zi.

Este vorba de un dosar având ca obiect ordonanța președințială pentru „asigurarea, către reclamant, pe bază de prescripție medicală, în regim de compensare 100%, a medicamentului Durvalumab, până la soluționarea definitivă a dosarului de fond”.

„S-a solicitat obligarea ca acel medicament să fie trecut în lista celor compensate. Până la soluționarea procesului, se formulează o ordonanță președințială prin care se solicită ca pe o perioadă limitată să se ia o măsură prin care să se prevină un impact, prejudiciu pe care cineva l-ar suferi. În speța mea, prejudiciul ar fi că acel om nu își primește medicamentația și moare, depinzând de situație sau gravitatea bolii”, a explicat avocatul, pentru Digi24.ro.

Potrivit avocatului, pacientul pe care îl reprezintă în instanță suferă de cancer biliar și are nevoie de acest tratament, însă medicamentul nu este compensat pentru acest tip de cancer.

„Am încercat să intru în contact cu personalul auxiliar (n.r. al Curții de Apel București) pentru a mă interesa despre modalitatea în care pot ajuta la îndreptarea acestei erori însă, dat fiind și protestul acestora, nu am primit niciun răspuns”, a reclamat avocatul, pentru Digi24.ro.

Acesta a mai menționat că, de la arhiva instanței, i s-a precizat că judecata în acest dosar a fost suspendată în baza protestului magistraților.

„Solutia pe scurt: În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze”, se arată în minuta de pe portalul instanțelor.

Din Hotărârea prin care Curtea de Apel București și-a suspendat activitatea reiese că judecătorii au decis să soluționeze doar: „funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive de libertate, luare măsură declarare indezirabil, custodia publică, suspendarea executării actelor administrative”.

Alte instanțe au transmis că vor judeca și dosarele care au ca obiect ordonanțe președințiale „în situații de risc privind integritatea minorilor și acordarea/stabilirea de tratamente medicale” vor fi judecate în continuare. Detalii, aici.

Avocatul a mai subliniat că, în aceeași zi, la Curtea de Apel București, la un alt complet, a fost judecat un dosar similar, în care un alt pacient cerea dobândirea tratamentului necesar pentru boala de care suferă.

„Ceea ce este frapant este faptul că, un alt complet, al aceleiași instanțe, a dat dreptul la viață. În atare condiții constatăm că, asumându-și un drept ce excede celui de judecător, la nivelul Curții de Apel București se prioritizează persoanele care au drept la viață în detrimentul celor pe care, în mod implicit, le condamnă la moarte”, a mai transmis avocatul, pentru Digi24.ro.

Digi24.ro a cerut un punct de vedere din partea Curții de Apel București și a Consiliului Superior al Magistraturii și va reveni în momentul în care va primi un răspuns.