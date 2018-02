Dăncilă îi ia apărarea lui Toader: Un raport „detaliat, argumentat, cu multe puncte”

Premierul Viorica Dăncilă spune că decizia pe care o va lua preşedintele Klaus Iohannis cu privire la procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, trebuie să se încadreze din punct de vedere juridic şi să respecte Constituţia. Pe de altă parte, ea spune că raportul ministrului Justiţiei este detaliat şi argumentat.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Cred că nu trebuie să vorbim despre un conflict, trebuie să vorbim despre respectarea legii şi legea trebuie să fie aceeaşi pentru toată lumea. (...) Eu am ascultat raportul întocmit de domnul ministru Tudorel Toader, am şi citit, nu sunt jurist, dar am văzut că este foarte argumentat. Ştiu că acum va merge spre CSM pentru un aviz consultativ şi pe urmă se va duce către domnul preşedinte Klaus Iohannis. Eu cred că, aici, dincolo de persoană trebuie să fie luată măsura care să se încadreze din punct de vedere juridic şi să respecte Constituţia. Este foarte important acest lucru şi dincolo de percepţii, dincolo de a ne poziţiona, de-o parte sau de alta, lucru anormal, eu cred că toţi trebuie să ne poziţionăm de partea justiţiei. Şi nu trebuie să lăsăm un lucru de normalitate să dividă societatea. Cred că trebuie să vedem ceea ce se spune în raport, vedem o argumentare foarte bună, şi cred că trebuie să ne încadrăm în ceea ce prevede justiţia”, a spus Viorica Dăncilă la România TV, potrivit Agerpres.

Întrebată dacă faţă de cele afirmate privind respectarea Constituţiei, şeful statului trebuie, prin urmare, să accepte propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi, premierul a spus: „Nu-mi permit să-i dau sfaturi domnului preşedinte Klaus Iohannis, nici nu-mi doresc acest lucru pentru că întotdeauna am spus că nu trebuie, nimeni, să interfereze cu justiţia, cu atât mai puţin prim-ministrul”.

„Cred că domnul Klaus Iohannis trebuie să citească cu foarte multă atenţie acest raport, toate privirile, acum, sunt îndreptate către domnia sa, şi că în urma citirii acestui raport trebuie să ia măsurile care se impun pentru a arăta că legea în România este sfântă şi trebuie respectată de toată lumea”, a spus Dăncilă.

Premierul a adăugat că îl apreciază foarte mult pe Tudorel Toader din punct de vedere profesional, adăugând că raportul acestuia cu privire la procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, este unul „detaliat, argumentat, cu multe puncte, tocmai pentru a se încadra în limitele legii, pentru a vorbi din punct de vedere legal şi nu din punct de vedere al unor aprecieri”.

„Legea trebuie avută în prim-plan şi trebuie respectată de toată lumea. Eu consider că atunci când vorbim de lege nu contează că te adresezi unui om de rând, că te adresezi unui om important în stat. Ea trebuie să aibă egală măsură de aplicare pentru toţi. De asemenea, nu cred că este normal să identificăm o persoană cu o instituţie. O persoană nu reprezintă o instituţie, indiferent de persoana respectivă. Şi cred că acum, ce este important, nu este numai ce spune o persoană sau alta, cu o funcţie mai mare sau mai mică în stat, important este să nu zdruncinăm încrederea în justiţie”, a mai spus Viorica Dăncilă.