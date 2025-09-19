Live TV

Diana Șoșoacă a fost citată de procurori într-un dosar penal pentru promovarea ideilor legionare. Ce le-a transmis europarlamentarul

Diana Șoșoacă.
Diana Șoșoacă. Inquam Photos / George Călin

Diana Șoșoacă a fost citată de Parchetul General să se prezinte marţi, 23 septembrie, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care lipsire de libertate, ultraj şi promovarea în public a unor idei şi doctrine legionare. Aceasta a transmis că „nu vin pe 23 (septembrie – n.red.), că n-am cum”. 

„E unul dintre primele 20 de dosare pe care le am, eram senator, dosarul 336/76/P/2021. Am o citație. Am mai fost în dosarul ăsta chemată în urmă cu 3 ani parcă”, a declarat, vineri, Diana Șoșoacă, într-o intervenție video pentru BZI. 

Potrivit citaţiei, Diana Şoşoacă este acuzată de lipsire de libertate în mod ilegal (4 infracţiuni); promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe (4 infracţiuni); negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia (prev. de art 6 alin.1 din OUG nr. 31 din 2002) şi ultraj. 

Procurorii i-au atras atenţia acesteia că, dacă nu se prezintă la audieri, ar putea fi adusă cu mandat. 

Aceasta a transmis că „nu vin pe 23 (septembrie – n.red.), că n-am cum”. „Putem stabili o dată când sunt în țară. Spre deosebire de domnii procurori, eu muncesc”, a mai precizat europarlamentarul. 

La sfârşitul lunii noiembrie 2024, Diana Şoşoacă a mers la troiţa din localitatea ilfoveană Tâncăbeşti, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, şi a altor 13 membri ai mişcării de extremă dreapta. 

În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. 

Nemulţumită că judecătorii de la Curtea Constituţională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidenţiale, Diana Şoşoacă a intrat atunci live pe Youtube şi l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. 

„Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât «Trăiască Legiunea şi Căpitanul» care au fost omorâţi de aceeaşi putere jidănească care a acţionat şi acum. Ruşine tuturor!”, spunea Şoşoacă. 

În februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunţ la adresa Dianei Şoşoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu, condamnat pentru genocid. 

