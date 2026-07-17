Evaziune fiscală cu fier reciclat: Patru persoane au fost plasate sub control judiciar de DNA. Prejudiciul trece de 14 milioane de lei

Un administrator al unei companii a fost plasat sub control judiciar și obligat să plătească o cauțiune de 500.000 de lei de către procurorii DNA într-un amplu dosar de evaziune fiscală în domeniul reciclării de deșeuri. Prejudiciul total din acest dosar se ridică la 14 milioane de lei.

Alte trei persoane, adică directorul executiv și contabila societății, dar consultantul societății în domeniul protecției mediului, au fost plasați la rândul lor sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Ce mecanism de evaziune fiscală au descoperit procurorii

Procurorii susțin că este vorba de o companie care are ca obiect colectarea și reciclarea deșeurilor metalice care ar fi pus în aplicare „un mecanism economico-financiar” care ar fi permis încasarea unor sume de bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP).

Aceste OIREP, potrivit DNA, sunt organizații autorizate de Ministerul Mediului care preiau, în schimbul unor sume de bani, obligațiile legale ale producătorilor și importatorilor cu privire la reciclarea deșeurilor.

Organizațiile decontează serviciile prestate și certifică faptul că obligațiile de reciclare asumate de producători au fost îndeplinite.

Administratorul companiei urmărit penal de DNA ar fi „evidențiat în actele contabile și în alte documente justificative operațiuni fictive”.

Acesta a declarat, practic, că ar fi recepționat și reciclat 7.404 de tone de ambalaje metalice.

În realitate, însă, susține DNA, era vorba de deșeuri de fier vechi.

„Concret, inculpatul ar fi achiziționat deșeuri metalice de fier și oțel de la alte societăți comerciale din țară, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia ca deșeuri metalice.

Cu toate acestea, în evidențele contabile și în documentele justificative transmise către O.I.R.E.P.-uri, aceleași deșeuri ar fi fost evidențiate în mod nereal ca „ambalaje metalice” reciclate”, subliniază procurorii.

Prejudiciul adus la bugetul de stat se ridică la 14,8 milioane de lei.

Editor : M.G.