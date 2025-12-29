Live TV

Doi directori de la ELCEN Bucureşti au fost trimişi în judecată pentru luare de mită

Data publicării:
Sediul DNA
Sediul DNA. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Doi directori din cadrul Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti SA (ELCEN Bucureşti) au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie într-un dosar în care sunt acuzaţi de luare de mită.

Procurorii DNA i-au trimis în judecată, sub control judiciar, pe Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, la data faptei director general al ELCEN Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, şi pe Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, la data faptelor director comercial al Societăţii Comerciale Electrocentrale Bucureşti S.A., pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi complicitate la luare de mită, a anunțat DNA luni, într-un comunicat.

Alte două persoane fără calitate specială au fost trimise în judecată în același dosar, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită.

Potrivit DNA, în data de 1 iulie, Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu ar fi primit prin intermediul complicelui său, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, în biroul unei societăţi comerciale din Bucureşti, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, S.V., în legătură cu urgentarea aprobării operaţiunilor de plăţi aferente facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale Bucureşti SA.

În aceeaşi zi, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi ar fi predat suma de 40.000 de lei lui Claudiu-Ionuţ Creţu-Sârbu, arată anchetatorii.

DNA mai arată că, în data de 30 iulie, în municipiul Bucureşti, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi i-ar fi pretins lui B.C., administratorul unei societăţi comerciale aflate în raporturi contractuale cu SC Electrocentrale Bucureşti SA, suma de 50.000 lei, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, iar cu această ocazie B.C. ar fi promis că va da acea sumă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asiguratorii dispuse în cauză.

