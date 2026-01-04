Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o eventuală admitere a cererii

Judecătorii CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc sunt contestați în instanță de avocata Silvia Uscov, susținătoare a lui George Simion și, mai nou, membră AUR. Se cere anularea decretului prin care magistrații au fost numiți la Curtea Constituțională.

Avocata și membra AUR Silvia Uscov cere în instanță revocarea a doi judecători de la Curtea Constituțională. Este vorba despre Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, ambii fiind numiți în această vară. Ea explică motivul pentru care îi atacă în instanță - judecătorii nu respectă criteriul vechimii în muncă de 18 ani, așa cum prevede legea, relatează Rebeca Manea, jurnalist Digi24.

Este o decizie care vine într-un moment critic, pentru că așteptăm de la Curtea Constituțională decizia cu privire la legea pensiilor magistraților, dacă este sau nu constituțională, deci dacă poate intra în vigoare.

Decizia a fost amânată de mai multe ori și ne aducem aminte de cei patru judecători susținuți de social-democrați care au blocat această lege. Știm că au fost absenți de la ultimele două ședințe și nu s-a putut lua o decizie în acest sens.

Dacă Curtea de Apel București va admite cererile avocatei, aici sunt mai multe implicații.

În primul rând, cei doi judecători ar trebui să fie schimbați de la Curtea Constituțională, iar această schimbare ar putea duce la o nouă amânare privind pensiile magistraților. Nu s-ar putea face o ședință să se vadă dacă este sau nu constituțională această lege. De asemenea, s-ar putea pune și sub semnul întrebării reformele lui Ilie Bolojan, acele pachete fiscale care au trecut de Curtea Constituțională, pentru că și ele au fost contestate la CCR. Această ședință este programată pentru luni, 5 ianuarie.

Editor : Liviu Cojan