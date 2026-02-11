Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, marţi, că intenţionează să amendeze proiectul de lege depus în Parlament, astfel încât judecătorii Curţii Constituţionale să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român.

„Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la şedinţele plenului, prevede sancţionarea cu 10% din indemnizaţia brută pentru fiecare absenţă nemotivată şi introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit, dacă absentează nemotivat de cel puţin trei ori consecutiv sau nu îşi pot exercita funcţia mai mult de 90 de zile. Intenţionez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”, a scris Turcan pe Facebook.

Ea a arătat că „România riscă să piardă bani europeni - nu puţini, ci 231 milioane de euro - şi credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor”.

„Când deciziile sunt amânate la nesfârşit, acum costul îl plătesc românii. Nu judecătorii CCR. E important să schimbăm această situaţie! Funcţia publică nu este un privilegiu fără răspundere. Iar românii nu trebuie să plătească preţul unor jocuri instituţionale, în interes politic, care ţin ţara pe loc! Articolul 52, alin. 3, din Constituţia României prevede că: «Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă»”, a mai scris Raluca Turcan.

Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Judecătorii au decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanţa supremă (ÎCCJ) de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor.

ÎCCJ consideră că măsurile din proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu".

Este a cincea oară când judecătorii constituţionali amână decizia în acest caz.

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri Curţii Constituţionale o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraţilor ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.

