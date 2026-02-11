Live TV

Raluca Turcan vrea prevederi legale prin care judecătorii CCR să răspundă individual și financiar pentru prejudicii aduse statului

Data actualizării: Data publicării:
raluca turcan
Raluca Turcan Foto: Captură Digi24

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, marţi, că intenţionează să amendeze proiectul de lege depus în Parlament, astfel încât judecătorii Curţii Constituţionale să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român.

„Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la şedinţele plenului, prevede sancţionarea cu 10% din indemnizaţia brută pentru fiecare absenţă nemotivată şi introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit, dacă absentează nemotivat de cel puţin trei ori consecutiv sau nu îşi pot exercita funcţia mai mult de 90 de zile. Intenţionez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!”, a scris Turcan pe Facebook.

Ea a arătat că „România riscă să piardă bani europeni - nu puţini, ci 231 milioane de euro - şi credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor”.

„Când deciziile sunt amânate la nesfârşit, acum costul îl plătesc românii. Nu judecătorii CCR. E important să schimbăm această situaţie! Funcţia publică nu este un privilegiu fără răspundere. Iar românii nu trebuie să plătească preţul unor jocuri instituţionale, în interes politic, care ţin ţara pe loc! Articolul 52, alin. 3, din Constituţia României prevede că: «Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă»”, a mai scris Raluca Turcan.

Curtea Constituţională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.

Judecătorii au decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanţa supremă (ÎCCJ) de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraţilor.

ÎCCJ consideră că măsurile din proiectul Guvernului „pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraţilor în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu".

Este a cincea oară când judecătorii constituţionali amână decizia în acest caz.

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri Curţii Constituţionale o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraţilor ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.

Citește și:

EXCLUSIV Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiţia nu poate fi capturată de un cerc de interese”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
3
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
4
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dacian C. Dragoș, judecător al Curții Constituționale.
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a numirilor lui Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Încă o sesizare la CCR
sediul Curtea Europeană de Justiție
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență
lucrări de reparații ale șinelor de la metroul bucureștean
CCR a declarat neconstituțională legea privind autorizarea și intabularea construcțiilor pentru infrastructura de transport
nicusor dan sustine un discurs
CCR a admis sesizarea lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțională legea privind modificările din domeniul minier și al cimitirelor
augustin zegrean
Fost președinte CCR, despre demersul Înaltei Curți de a cere sesizarea CJUE pe pensiile magistraților: „Va dura cam doi ani amânarea”
Recomandările redacţiei
medici in spital
Medic român stabilit în Franţa, despre obligarea doctorilor să...
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea...
shutterstock_1688252332-1536x864
Ministerul Agriculturii lucrează la o nouă schemă de plafonare a...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Viktor Orban consideră planul pentru aderarea Ucrainei la UE „o...
Ultimele știri
Când poate fi declarată o firmă inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare pentru contribuabili
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui să luăm măsuri foarte dure”
Un jurnalist care lucra pentru Russia Today a fost dat jos în ultimul moment din avionul care urma să îl transporte pe Netanyahu în SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Istoricul mașinilor, arma secretă a dealerilor auto. Detaliul la care ar trebui să fie românii atenți. „Poate...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit...
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fosta iubită a sportivului olimpic care și-a mărturisit infidelitatea la Jocurile Olimpice, prima reacție: „E...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Un sportiv ucrainean, în conflict cu CIO după ce a purtat o cască cu imaginile celor uciși în război: "Este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, prima apariție după cererea în căsătorie. Actrița și-a etalat mândră inelul de logodnă de peste...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online