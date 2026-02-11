O decizie importantă este așteptată astăzi de la Curtea de Apel București. Judecătorii se pronunță asupra primelor cereri de suspendare a numirilor la Curtea Constituțională pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Magistrații Curții de Apel București urmează să se pronunțe astăzi în privința primelor două solicitări de suspendare a decretelor de numire la CCR pentru profesorul clujean Dacian Dragoș și pentru Mihai Busuioc. Aceasta este una dintre cele două astfel de cereri depuse la Curtea de Apel București de către Silvia Uscov, avocată de la AUR.

Un magistrat s-a pronunțat deja pe două dintre cererile de suspendare, iar acestea au fost respinse. S-a respins suspendarea decretului prin care președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat în funcție la CCR pe Dacian Dragoș. Cel mai probabil, magistratul care va analiza cererile astăzi la Curtea de Apel București va ține cont de prima hotărâre a Curții de Apel București.

Magistrații de la Curtea de Apel București au făcut sesizare la CCR și cer judecătorilor ca pe viitor să fie foarte bine clarificate condițiile de vechime pentru ca o persoană să poată fi numită în funcție la CCR.

Acesta este, de altfel, și motivul invocat de Silvia Uscov. Ea susține că atât Dacian Dragoș, cât și Mihai Busuioc, nu ar îndeplini condițiile legale pentru a fi în funcții la CCR, afirmând că Dacian Dragoș, deși profesor la Facultatea de Drept, nu ar avea vechimea necesară în domeniul juridic.

