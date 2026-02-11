Live TV

Video Curtea de Apel București decide azi asupra suspendării numirilor la CCR pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc

Data publicării:
Dacian C. Dragoș, judecător al Curții Constituționale.
Dacian C. Dragoș, judecător al Curții Constituționale. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

O decizie importantă este așteptată astăzi de la Curtea de Apel București. Judecătorii se pronunță asupra primelor cereri de suspendare a numirilor la Curtea Constituțională pentru Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

 

Magistrații Curții de Apel București urmează să se pronunțe astăzi în privința primelor două solicitări de suspendare a decretelor de numire la CCR pentru profesorul clujean Dacian Dragoș și pentru Mihai Busuioc. Aceasta este una dintre cele două astfel de cereri depuse la Curtea de Apel București de către Silvia Uscov, avocată de la AUR. 

Un magistrat s-a pronunțat deja pe două dintre cererile de suspendare, iar acestea au fost respinse. S-a respins suspendarea decretului prin care președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat în funcție la CCR pe Dacian Dragoș. Cel mai probabil, magistratul care va analiza cererile astăzi la Curtea de Apel București va ține cont de prima hotărâre a Curții de Apel București.

Magistrații de la Curtea de Apel București au făcut sesizare la CCR și cer judecătorilor ca pe viitor să fie foarte bine clarificate condițiile de vechime pentru ca o persoană să poată fi numită în funcție la CCR.

Acesta este, de altfel, și motivul invocat de Silvia Uscov. Ea susține că atât Dacian Dragoș, cât și Mihai Busuioc, nu ar îndeplini condițiile legale pentru a fi în funcții la CCR, afirmând că Dacian Dragoș, deși profesor la Facultatea de Drept, nu ar avea vechimea necesară în domeniul juridic.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
"Mi-am înșelat iubita! E femeia vieții mele!" A câștigat o medalie la JO și a spus totul, în timp ce plângea
Digi Sport
"Mi-am înșelat iubita! E femeia vieții mele!" A câștigat o medalie la JO și a spus totul, în timp ce plângea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radu Marinescu
Radu Marinescu, despre reluarea dezbaterilor CCR privind pensiile magistraților: Există și această posibilitate
dragos pislaru la microfon
Dragoș Pîslaru critică dur CCR: „Este inacceptabilă tergiversarea. Justiția nu poate fi acaparată într-un conflict de interese”
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR, așteptată să dea o decizie privind pensiile magistraților. Motivele pentru care judecătorii ar putea amâna din nou ședința
nutu camataru
Curtea de Apel București ar putea da o soluţie în dosarul Nuţu Cămătaru. Pentru ce caz a cerut interlopul reabilitarea judecătorească
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după ce un judecător CCR a intrat în concediu paternal
Recomandările redacţiei
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Când ar urma să anunțe Volodimir Zelenski planul pentru alegerile...
Extruded political Map of European Union with relief without United Kingdom after anticipated Brexit. Texture made of Blue EU flag with gold stars incrusted in 3D shape on a white background.
„Avem diagnosticul, avem rețeta, dar nu am mers la farmacie”...
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
European Union and gas crisis - EU flag over a gas stove
Liderii din Europa Centrală avertizează: prețurile mari la energie...
Ultimele știri
Drum ilegal în Pădurea Băneasa. Mii de bucureșteni din Sectorul 1 riscă să piardă o rută vitală către casă
Ce economii a făcut cancelaria prim-ministrului anul trecut. Reducerea de posturi, încă neimplementată
Imagini spectaculoase din pădurile României. Animale sălbatice, surprinse în zone greu accesibile acoperite de zăpadă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jessica Alba, criticată pentru dansul din show-ul de la Super Bowl: "Chiar mă scoate din sărite"; "Nici măcar...
Cancan
Mihai Bendeac, acuzat că a pipăit o minoră în public. Cum reacționează actorul după incident: 'Mâine...
Fanatik.ro
Compania de stat care vrea să cumpere telefoane mobile de un milion de lei. Sumele uriașe alocate pentru...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Calculele de play-off, în direct la Fanatik SuperLiga: “FCSB vine tare din urmă!”
Adevărul
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Moment uluitor la Jocurile Olimpice. Un norvegian medaliat cu bronz a recunoscut că și-a înșelat iubita: „Nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
Olivia Colman dezvăluie cum a rezistat mariajul cu Ed Sinclair: „Nu suntem mari certăreți, iar asta ne-a...
Adevarul
Legea care a nenorocit țăranul român. L-a făcut dependent de marii moșieri, l-a expus abuzurilor și a dus la...
Newsweek
Mesaj pentru 2.400.000 de pensionari de la Casa de Pensii. „Banii pe februarie, virați”. Când intră pe card?
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Efectele surprinzătoare ale dietei keto. Ce beneficii ar avea asupra persoanelor care se confruntă cu depresie
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Margot Robbie, despre cel mai jignitor cadou primit vreodată: „Era o carte care îmi spunea să mănânc mai...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani