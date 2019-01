Dragoş Titea, audiat în dosarul ROMATSA: În perioada vizată, aveam contractul de muncă suspendat

Secretarul de stat în Ministerul Transporturlor Dragoş Titea precizează, după ce a fost audiat în dosarul ROMATSA în legătură cu externalizarea serviciilor juridice, că a mers de bună voie la audieri, de 'îndată ce a fost chemat şi că, în perioada vizată, avea contractul de muncă suspendat, scrie News.ro.

Foto: Facebook

"Am fost invitat de către organele de specialitate ale statului, care au desfăşurat o activitate specifică la sediul ROMATSA, să merg (în cursul zilei de azi sau mâine) să dau o declaraţie în respectiva speţă. Subliniez faptul că am mers de bună voie la sediul organelor de cercetare penală, de îndată ce am fost chemat. Am acordat şi voi acorda tot sprijinul anchetatorilor cu privire la solicitările dânşilor", a scris secretarul de stat pe Facebook marţi seară.

El susţine că, în perioada la care fac referire organele de anchetă, avea raporturile de muncă suspendate cu ROMATSA.

"Întăresc ideea că voi colabora cu anchetatorii ori de câte ori voi fi solicitat şi voi da curs oricărei invitaţii pe care o voi primi de la aceştia", afirmă Titea.

Şase persoane, printre care şi Drgoş Titea, au fost duse la audieri marţi seară, în urma unor percheziţii desfăşurate la ROMATSA într-un dosar vizând externalizarea serviciilor de asistenţă juridică.

"Astăzi, poliţişti din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat o percheziţie la sediul unei regii autonome, din municipiul Bucureşti. Activitatea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută şi pedepsită de articolul 297 din Codul Penal, cu încălcarea O.G. nr. 26/ 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative. În urma acestei activităţi, s-au ridicat înscrisuri, privind externalizarea serviciilor de asistenţă juridică", anunţa IGPR.

Etichete:

,