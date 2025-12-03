Procurorii DIICOT au efectuat, miercuri, 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste reţele de traficanţi care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate.

Acuzaţiile aduse membrilor reţelei sunt de trafic internaţional de droguri, efectuare de operaţiuni cu produse care au efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi favorizarea făptuitorului.

Simultan, în baza unui ordin european de anchetă, autorităţile judiciare italiene efectuează trei percheziţii domiciliare.

Conform unui comunicat al DIICOT, în perioada ianuarie 2024 - decembrie 2025, mai mulţi suspecţi au procurat, trimis, transportat, manipulat, deţinut şi vândut droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive în localităţi de pe raza judeţului Cluj, dar şi a judeţelor limitrofe.

Membri ai acestei grupări au introdus droguri în mai multe penitenciare, pentru a fi vândute deţinuţilor.

Activitatea traficanţilor a fost sprijinită de o avocată, care le furniza membrilor grupării, în mod repetat, date şi informaţii pe care le obţinea de la clienţi sau din dosarele penale în care era angajată. De asemenea, ea a intermediat legătura traficanţilor cu deţinuţii.

Probele administrate au mai relevat faptul că, în perioada august - decembrie 2025, cinci făptuitori au introdus droguri de risc şi mare risc în ţară, aduse din Italia, Spania şi Olanda.

Banii obţinuţi din vânzarea drogurilor erau folosiţi pentru achiziţionarea de bunuri mobile pe numele unor apropiaţi. În acelaşi scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive, traficanţii ar fi introdus sume cu provenienţă ilicită în circuitul financiar al unor societăţi comerciale.

De asemenea, gruparea a acţionat pentru a obţine pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, precum şi pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului ar fi indus în eroare organele judiciare şi ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Foto: DIICOT Deschide galeria foto

„Doi suspecţi, membri ai grupului infracţional organizat (unul dintre ei fiind o suspectă cu calitatea de avocat), au coordonat alţi doi suspecţi, care au avut roluri constând în întocmirea şi formularea unor denunţuri, recrutarea şi cazarea persoanelor care au fost determinate să săvârşească infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, pregătirea acestora şi punerea la dispoziţie a armelor. Astfel, în două situaţii, unul dintre suspecţi a formulat denunţuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării recrutaseră persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să îşi asume în mod fictiv deţinerea şi vânzarea armelor de foc", spun procurorii.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj.

Acţiunea, realizată cu suportul Europol, beneficiază de sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Târgu Mureş, Oradea, Alba Iulia şi Braşov, luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bistriţa-Năsăud, jandarmilor grupărilor mobile de jandarmi Cluj-Napoca şi Braşov, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud şi al unui echipaj canin din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Cluj.

Editor : C.S.