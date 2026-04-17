Video Explozia din Rahova, la șase luni: zeci de familii încă fără locuințe și fără răspunsuri. Oamenii ies în stradă

Explozie în Rahova.
Explozie la un bloc în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana

La șase luni de la explozia din Rahova, în urma căreia peste 50 de apartamente au fost evacuate, zeci de familii trăiesc încă în chirii plătite temporar de Primăria Capitalei și așteaptă soluții clare privind viitorul locuințelor lor. În lipsa unor decizii concrete din partea autorităților, oamenii se pregătesc să iasă în stradă pentru a cere răspunsuri.

De la momentul tragediei, oamenii sunt nevoiți să locuiască în chirii plătite de Primăria Capitalei, însă sprijinul este acordat doar pentru o perioadă de un an. 

Mulți dintre cei afectați au pierdut nu doar locuințele, ci și membri ai familiei, iar lipsa unor răspunsuri concrete le accentuează incertitudinea. Imobilul a rămas în aceeași stare ca în ziua exploziei, iar accesul proprietarilor este interzis din cauza riscurilor structurale.

În ciuda faptului că zona este păzită permanent, unii locatari susțin că în interiorul blocului ar fi început să pătrundă persoane care sustrag bunuri, în timp ce proprietarii nu au voie să intre pentru a-și recupera lucrurile.

Nemulțumiți de situație, o parte dintre locatari urmează să se adune în jurul orei 17:00 în apropierea imobilului pentru a cere răspunsuri de la autorități. Aceștia vor clarificări privind viitorul clădirii, în condițiile în care există discuții legate fie de reabilitarea, fie de demolarea și reconstruirea acesteia.

În lipsa unor decizii concrete, oamenii spun că nu mai au răbdare și cer soluții rapide pentru a-și putea relua viața.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
nicusor dan inquam octav ganea
2
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
3
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Digi Sport
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tramvai al stb
Circulaţia tramvaielor liniei 21 va fi suspendată în acest weekend, iar mai multe autobuze vor avea traseele modificate în București
incendiu pompieri
Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: zeci de locatari evacuați. Trei persoane au ajuns la spital
o persoana regleaza caldura din calorifer
Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în Capitală: „Sezonul de încălzire s-a încheiat”
photo-collage.png - 2026-04-14T202004.704
Incendiu puternic într-un bloc din Constanța: 160 de oameni evacuați. Patru copii și cinci adulți la spital. Un bărbat în stare critică
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Colegiul Medicilor reacționează la apariția panourilor anti-cezariană din București: „Afirmațiile sunt lipsite de fundament științific”
Recomandările redacţiei
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce...
INSTANT_PARLAMENT_BUGET_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Zarurile au fost aruncate”. Bolojan, despre amenințările PSD cu...
Vladimir Putin incruntat
Reacție neobișnuită a Kremlinului, după ce o bloggeriță a acuzat că...
grindeanu bolojan
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
Ultimele știri
Dronele israeliene Watchkeeper continuă să întârzie. Discuții ale lui Radu Miruță cu directorul Elbit Systems. Avertizări de reziliere
Andre Basile ii succede lui Jorge Araya in rolul de Director al Ariei Europa de SE in cadrul BAT
Guvernul majorează plafonul de împrumut pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026. Ce impact are asupra investițiilor
Citește mai multe
