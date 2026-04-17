La șase luni de la explozia din Rahova, în urma căreia peste 50 de apartamente au fost evacuate, zeci de familii trăiesc încă în chirii plătite temporar de Primăria Capitalei și așteaptă soluții clare privind viitorul locuințelor lor. În lipsa unor decizii concrete din partea autorităților, oamenii se pregătesc să iasă în stradă pentru a cere răspunsuri.

De la momentul tragediei, oamenii sunt nevoiți să locuiască în chirii plătite de Primăria Capitalei, însă sprijinul este acordat doar pentru o perioadă de un an.

Mulți dintre cei afectați au pierdut nu doar locuințele, ci și membri ai familiei, iar lipsa unor răspunsuri concrete le accentuează incertitudinea. Imobilul a rămas în aceeași stare ca în ziua exploziei, iar accesul proprietarilor este interzis din cauza riscurilor structurale.

În ciuda faptului că zona este păzită permanent, unii locatari susțin că în interiorul blocului ar fi început să pătrundă persoane care sustrag bunuri, în timp ce proprietarii nu au voie să intre pentru a-și recupera lucrurile.

Nemulțumiți de situație, o parte dintre locatari urmează să se adune în jurul orei 17:00 în apropierea imobilului pentru a cere răspunsuri de la autorități. Aceștia vor clarificări privind viitorul clădirii, în condițiile în care există discuții legate fie de reabilitarea, fie de demolarea și reconstruirea acesteia.

În lipsa unor decizii concrete, oamenii spun că nu mai au răbdare și cer soluții rapide pentru a-și putea relua viața.

