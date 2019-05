Extrădare Radu Mazăre. Edilul este în custodia Poliției Române. Alexandru Mazăre: „Am o singură mare rugăminte la Dumnezeu”

Toată lumea este azi cu ochii pe Aeroportul Otopeni. Radu Mazăre revine în România, după un an şi jumătate în Madagascar. Fostul primar al Constanţei va fi adus sub escortă, cu un avion care va ateriza în jurul orei 20:00 la Bucureşti. Radu Mazăre are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru corupţie. Dar asta nu este tot.

Chiar în ziua în care este programată aducerea în ţară a fostului primar din Constanța, Radu Mazăre, la Curtea supremă este un nou termen în dosarul de corupţie în care este implicat şi fratele lui, fostul senator Alexandru Mazăre. Ei încearcă să obțină achitarea în apel. Acest caz are în centru chiar finanţarea complexului turistic din Madagascar al fostului primar. Alexandru Mazăre s-a prezentat luni la instanța supremă și înainte de a intra în sediu s-a plâns jurnaliștilor, într-o scurtă declarație, de nedreptățile și persecuțiile la care ar fi supus fratele său.

„Atitudinea asta a lor, lipsa oricărei culturi politice, a oricărei analize critice a situației de față din România, niciun fel de aplecare spre drepturile și libertățile omului, îmi aduce aminte de comportamentul Gărzilor Roșii ale lui Mao din perioada Marii Revoluții Culturale. Eu am o singură mare rugăminte la Dumnezeu: ca toți acești oameni să aibă parte în viața lor de dreptatea pe care Radu Mazăre a avut-o în acest proces în urma căruia a primit condamnarea. Câtă dreptate a avut el aici, când a fost judecat, atâta dreptate, în momentele în care o să aibă nevoie, să aibă și acești oameni din partea lui Dumnezeu”.

În ceea ce priveşte situaţia actuală a fratelui său, preluat deja de autorităţile române din Madagascar şi aşteptat în această seară să sosească la Bucureşti, el a precizat: „Nu am niciun fel de detaliu. E în avion, de unde să ştiu?”.

Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre este în custodia Poliţiei Române, a anunţat, luni dimineaţa, Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectoratului General al Poliţiei Române. „La nivelul Poliţiei Române s-a constituit o escortă, care s-a deplasat în Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmărite internaţional, întoarcerea pe teritoriul României urmând a avea loc în cursul acestei zile (luni n.r.)”, potrivit sursei citate.

Autorităţile din Republica Madagascar au informat, pe 14 mai, că au admis extrădarea lui Mazăre. Poliţia Română a demarat, de îndată, formalităţile necesare aducerii în ţară a acestuia. O escortă formată din poliţişti români s-a deplasat în Madagascar pentru preluarea lui Radu Mazăre.



Radu Mazăre a plecat în Madagascar de mai mult de un an, iar acolo a făcut demersuri pentru obţinerea azilului.

Fostul edil are multiple condamnări în România, multe nedefinitive. Pedeapsa definitivă care a atras cu sine şi mandatul internaţional de căutare este cea pronunţată în 8 februarie de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, când Radu Mazăre a fost condamnat la nouă ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanţa, Mamaia, plajă şi faleză.