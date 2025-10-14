Prima declarație a președintelui scos din propria țară de un avion trimis de către Macron. Mesajul liderului malgaș

Preşedintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a îndemnat luni la ”respectarea Constituţiei în vigoare”, în prima sa intervenţie difuzată după fuga sa din ţară, după ce militari s-au alăturat manifestanţilor în contestarea puterii, în weekend.

În această intervenţie live pe reţele de socializare şi la televiziunea publică din Madagascar, Andy Rajoelina a anunţat luni că se află într-un ”loc sigur”, în urma unei ”tetative de omor”, fără să spună unde se află.

”Există o singură ieşire pentru rezolvarea acestor probleme, şi anume respectarea Constituţiei în vigoare în ţară”, a declarat el, respingând demisia pe care i-o cere mişcarea de contestare care a apărut la 25 septembrie pe această insulă extrem de săracă de la Oceanul Indian, relatează AFP, potrivit news.ro.

Potrivit postului francez de radio RFI, Andry Rajoelinas-a îmbarcat duminică ”la bordul unui avion militar francez către La Réunion, de unde a plecat către altă destinaie împreună cu familia sa”.

”Nu confirm nimic azi”, a răspuns luni, în Egipt, preşedintele francez Emmanuel Macron, care şi-a exprimat ”îngrijorarea mare” faţă de Madagascar.

Andry Rajoelina, reales în 2023 într-un mandat de cinci ani, într-un scrutin boicotat de opoziţie, a declarat că un ”grup de militari şi politicieni s-a gândit să atenteze la viaţa” sa.

”Am fost obligat să caut un loc sigur pentru a-mi proteja viaţa”, a declarat el în această alocuţiune - amânată în mai multe rânduri, luni, după sosirea militarilor la sediul televiziunii publice, care nu a mai difuzat-o într-un final.

Militari veniţi să împiedice difuzarea alocuţiunii fac parte din Capsat, a declarat AFP un mator, o unitate militară care a lansat răzvrătirea militarilor anunţând sâmbătă că ”refuză să tragă în manifestanţi”, după care le-a deschis drumul către centrul capitalei malgaşe, baricadat de către jandarmi.

Noul şef al Statului Major, desemnat în weekend de către ofiţeri din această unitate, generalul Démosthène Pikulas, s-a dus luni în faţa sediului televiziunii publice malgaşe, TVM, pentru a ”interveni, rezolva conflictul şi a-şi asuma responsabilităţile”, a anunţat pe Facebook preşedinţia malgaşă.

”Cu privire la aceată tentaivă de omor, nu sunt trist şi nici ranchiunos faţă de cei care se fac vinovaţi de ea”, a dat el asigurări, deschizând ”uşa dialogului pentru a ieşi din această situaţie”.

Şeful statului malgaş a evocat riscul unei epuizări a finaţărilor internaţionale în cazul unei instabilităţi politice, aşa cum s-a întâmplat după lovitura de stat în urma căreia a ajuns la putere pentru prima oară, în 2009.

Cel puţin 80% dintre cei 32 de milioane de locuitori ai Madagascarului trăiesc cu mai puţin de 15.000 de ariary pe zi (2,80 de euro), pragul sărăciei al Băncii Mondiale (BM).

