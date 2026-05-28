Live TV

Femeie de afaceri din București, acuzată de achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și neplata taxelor

Data actualizării: Data publicării:
bancnote 100 de lei
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

O femeie de afaceri este cercetată sub control judiciar de procurorii din București, fiind acuzată de evaziune fiscală în formă continuată și de neplata unor taxe și contribuții către stat, după ce ar fi înregistrat achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și ar fi reținut, dar nu ar fi virat, contribuțiile salariale ale angajaților.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, femeia fiind suspectată de 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplată a obligațiilor fiscale.

„În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii achiziții fictive de combustibil de la 3 societăți furnizoare, în valoare totală de 9.778.654 lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 1.070.161 lei”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Anchetatorii o mai acuză că, în perioada iunie 2022 – februarie 2024, nu a plătit la termen impozitele și contribuțiile reținute de la angajați.

„A reținut și nu a plătit în termenul legal contribuțiile cu reținere la sursă aferente salariilor, respectiv impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate”, se arată în comunicat.

Potrivit procurorilor, prejudiciul total din această parte a dosarului depășește 1,2 milioane de lei.

Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au instituit sechestru pe mai multe bunuri pentru recuperarea prejudiciului.

„Măsura asigurătorie a sechestrului a fost dispusă asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 4.724.498 lei”, au mai precizat anchetatorii.

În total, au fost puse sub sechestru mai multe apartamente, case și terenuri, iar a fost dispusă și poprirea conturilor bancare ale inculpatei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
TIMISOARA - WAARI GHESAN - ARESTARE
Sechestru pe case, apartamente și terenuri într-un dosar de evaziune fiscală în construcții. Prejudiciu de peste 2 milioane de lei
Luna
După 280.000 de simulări, oamenii de ştiinţă au identificat o traiectorie mai economică spre Lună. Bonusul nesperat după noul calcul
nazare
Alexandru Nazare: „Extinderea obligativității RO e-Factura risca să devină birocrație suplimentară în unele domenii”
rafinărie de petrol
Rezervele globale de petrol mai sunt suficiente doar pentru câteva săptămâni, avertizează șeful Agenției Internaționale pentru Energie
steag turcia flickr
Turcia propune o conductă de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO, până în România
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
elcen electrocentrale bucuresti
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în...
bandă poliția nu treceți
„Trebuia să fiu cu copiii mei”. Mărturia cutremurătoare a mamei celor...
BUCURESTI - BPN PSD - 11 AUG 2025
Daniel Zamfir, atac la Constantin Toma: „E singurul bolojenist din...
Ultimele știri
Reacția unui lider local PSD, la o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac la funcția de premier: „Nu avem un vot în partid”
CFR Călători reia trenurile directe spre Varna, Sofia și Istanbul: anunț pentru sezonul estival și prețurile biletelor
Sisteme antiaeriene pe zgârâie-norii din Moscova. De frica dronelor ucrainene, rușii au dus cu elicopterul echipamentul la etajul 42
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a câștigat 30 de dolari la loterie, iar apoi a decis să mai cumpere două bilete. Ce a urmat i-a...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Crimă îngrozitoare la Târgu Jiu. Cum puteau fi salvați bunica și fratele ucigașului tatuator care a făcut...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Am aflat salariul pe care-l cere Sinyan pentru a semna cu Rapid. Exclusiv
Adevărul
Cum ne transformă TikTok frica în voturi. De ce este România un caz aparte. Interviu cu Justin Poncet...
Playtech
Ce salariu are ministrul Educației, Mihai Dimian. A anunțat că își va dona leafa până la finalul mandatului...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A urlat de durere și a părăsit ”scena” de la Roland Garros într-un scaun cu rotile: ”E absolut devastator”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Cum arătau verile austere din România anilor ’80. „Cumva, românii par să se adapteze. Nu știu cum. Nimeni nu...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”