Femeie de afaceri din București, acuzată de achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și neplata taxelor

O femeie de afaceri este cercetată sub control judiciar de procurorii din București, fiind acuzată de evaziune fiscală în formă continuată și de neplata unor taxe și contribuții către stat, după ce ar fi înregistrat achiziții fictive de combustibil de peste 9 milioane de lei și ar fi reținut, dar nu ar fi virat, contribuțiile salariale ale angajaților.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, femeia fiind suspectată de 71 de acte de evaziune fiscală și 20 de acte de neplată a obligațiilor fiscale.

„În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale a evidențiat în declarațiile fiscale obligatorii achiziții fictive de combustibil de la 3 societăți furnizoare, în valoare totală de 9.778.654 lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în valoare de 1.070.161 lei”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Anchetatorii o mai acuză că, în perioada iunie 2022 – februarie 2024, nu a plătit la termen impozitele și contribuțiile reținute de la angajați.

„A reținut și nu a plătit în termenul legal contribuțiile cu reținere la sursă aferente salariilor, respectiv impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate”, se arată în comunicat.

Potrivit procurorilor, prejudiciul total din această parte a dosarului depășește 1,2 milioane de lei.

Femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, iar procurorii au instituit sechestru pe mai multe bunuri pentru recuperarea prejudiciului.

„Măsura asigurătorie a sechestrului a fost dispusă asupra bunurilor mobile și imobile până la concurența sumei de 4.724.498 lei”, au mai precizat anchetatorii.

În total, au fost puse sub sechestru mai multe apartamente, case și terenuri, iar a fost dispusă și poprirea conturilor bancare ale inculpatei.

Editor : Ana Petrescu