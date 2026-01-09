Live TV

Horațiu Potra, fiul și nepotul său află azi dacă rămân după gratii

Data publicării:
horatiu potra
Horațiu Potra. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Horațiu Potra ajunge vineri în fața magistraților. Procurorii cer prelungirea arestării preventive atât pentru el, cât și pentru fiul și nepotul său, Dorian şi Alexandru Potra. Acestora li se aduc acuzații grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia vor fi astăzi scoși din arest și aduși la Curtea de Apel București. Magistrații vor reanaliza dosarul și vor stabili dacă măsura arestului preventiv mai este valabilă pentru cei trei sau pot fi plasați sub o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu sau control judiciar.

Decizia pe care o vor da astăzi judecătorii nu este definitivă. Cei trei o pot contesta în termen de 3 zile.

Horațiu Potra, fiul și nepotul său sunt în spatele gratiilor din momentul în care au fost extrădați în România, în 20 noiembrie. De atunci sunt sub măsura arestului preventiv, în baza unui mandat european de arestare.

Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra. Anchetatorii arată că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia.

Procurorii mai arătau că Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, stabilind să se deplaseze cu şapte maşini spre Bucureşti, unde să declanşeze proteste faţă de autorităţile statului, ce urmau să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, punând în pericol siguranţa naţională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală, oprind şi controlând maşinile, în interiorul cărora s-au găsit cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potential de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.

Editor : C.L.B.

