Interlopul Ghenosu, scăpat printre degete. Ce spune șeful DIICOT

56 de oameni au fost reţinuţi şi 11 plasaţi sub control judiciar. Este un prim bilanţ al imensei operaţiuni de miercuri, în care peste 600 de procurori DIICOT şi poliţişti au făcut descinderi, în numeroase locuri din ţară. A fost „Ziua Z” de luptă împotriva grupărilor de crimă organizată. O acţiune a cărei planificare a durat mai bine de un an şi care s-a împiedicat doar la Târgovişte.

A fost o acţiune foarte complexă, gândită mai bine de un an, care a presupus sincronizarea descinderilor. Nu toate au avut, însă, şi rezultatul scontat. Unul dintre suspecţii de crimă organizată, zis şi Ghenosu, a scăpat. Este un temut lider interlop din Târgovioşte, cunoscut pentru scandalurile extrem de violente provocate în oraş. Florin Pârjol, liderul clanului Ghenosu, plecase de acasă înainte ca mascaţii să-i spargă uşa.

„Lucrurile sunt în derulare în acest moment, vă pot spune că nu s-a încheiat acțiunea, este în derulare, inclusiv audierile sunt în curs și am mare încredere în colegii mei că-și vor face datoria până la capăt în cursul acestei zile”, a comentat, miercuri după-amiază, șeful Poliției Române, Cătălin Ioniță. El a confirmat că interlopul este căutat în continuare.

Ulterior, șeful DIICOT în exercițiu, Daniel Horodniceanu, a explicat, miercuri seara, în emisiunea „Imparțial” de la Digi24:

„Perchezițiile au decurs foarte bine în principiu. În marea lor majoritate nu au fost erori sub nicio formă, nu am intrat în nicio altă locuinţă, cum s-a mai întâmplat de foarte multe ori... Erorile sunt omeneşti, se pot întâmpla, mai ales în cazul în care ai 240 de percheziţii în aceeaşi zi, în toată ţara. Am ridicat exact persoanele pe care ne aşteptam să le găsim. Din păcate, există o singură problemă, undeva la Dâmboviţa, cu un lider de clan interlop. Dar cu siguranţă vom face un „debriefing" şi vom constata care a fost cauza acestei scăpări”, a spus Horodniceanu.

Și el a dat asigurări că liderul clanului Ghenosu va fi căutat în continuare. „Suntem încă la muncă, cum spunea şi şeful Poliţiei Române, şi vom fi până când îl vom descoperi. Acum nu este neapărat un capăt de țară acest lucru, mai devreme sau mai târziu va fi adus în faţa justiţiei şi tras la răspundere penală”, a spus Daniel Horodniceanu. Urmăriți-i toate explicațiile în materialul video de mai sus.