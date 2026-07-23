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Makaveli spune că dosarul său de evaziune fiscală a fost clasat, după ce a plătit prejudiciul de 100.000 de euro: „Nu mai am brățară”

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Alexandru Zidaru, alias Makaveli, iese de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, 12 iunie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Dosarul în care Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli era cercetat pentru evaziune fiscală a fost clasat. Anunțul a fost făcut chiar de fostul consilier al Dianei Șoșoacă și cel care l-a susținut constant pe Călin Georgescu, după ce ar fi achitat prejudiciul calculat de procurori, de peste 100.000 de euro. Makaveli a fost inițial reținut și ulterior plasat sub măsura controlului judiciar.

Procurorii îl acuzau pe Alexandru Zidaru că nu ar fi plătit către stat toate taxele și impozitele datorate pentru veniturile obținute. În urma calculelor făcute de anchetatori, prejudiciul, adică suma pe care statul considera că a pierdut-o, a fost estimată la peste 100.000 de euro. Influencerul a spus pe rețelele de socializare că ar fi plătit acești bani din donațiile primite de la urmăritorii săi de pe platformele online.

Potrivit unor surse judiciare, după ce această sumă a fost achitată integral, procurorii au decis clasarea dosarului. Asta înseamnă că ancheta se încheie și cazul nu mai este trimis în fața unui judecător.

Makaveli a postat informația și pe pagina sa de Facebook și a scos în evidență că a scăpat și de măsura controlului judiciar odată cu clasarea dosarului. Practic asta înseamnă că nu mai are nicio restricție impusă de procurori, poate părăsi țara oricând dorește și nu mai este obligat să meargă la secția de poliție pentru a da cu subsemnatul.

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„Vreau să vă anunț pe toți că astăzi s-a încheiat controlul judiciar. Nu mai am brățară și s-a dispus ordonanța de clasare a dosarului. Vă mulțumesc tuturor care ați fost aproape și care ați contribuit la libertatea mea și tuturor care m-ați susținut moral. Și sper că din treaba asta a înțeles toată lumea că atunci când e unitate se poate orice”, a transmis Makaveli pe pagina sa de Facebook.

În acest dosar erau implicate şi alte trei persoane care nu sunt cunoscute public şi care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obţinute din activitatea online. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost viraţi iniţial în conturile acestor persoane, pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, respectiv Makaveli.

Editor : A.P.

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