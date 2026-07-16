Zeci de percheziții în zece județe și București: firme de colectare a deşeurilor metalice, suspectate de evaziune fiscală

Procurorii DNA efectuează, joi, 30 de percheziţii în Bucureşti şi în zece judeţe, într-un dosar în care firme de colectare a deşeurilor metalice sunt suspectate de evaziune fiscală, presupusele fapte fiind comise în perioada 2023 – 2025. Prejudiciul în dosar este estimat la aproximativ 15 milioane de lei, scrie News.ro.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 - 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor metalice, precum şi de către reprezentanţi ai acestora”, anunţă, joi, DNA, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, la acest moment, la aproximativ 15 milioane de lei.

„În cursul zilei de 16 iulie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 30 de locaţii situate pe raza judeţelor Galaţi, Bacău, Giurgiu, Călăraşi, Vrancea, Dâmboviţa, Olt, Dolj, Constanţa, Ilfov, precum şi a municipiului Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice, respectiv sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, precizează procurorii.

Descinderile au loc cu sprijinul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Piteşti şi Constanţa, Brigăzii de Operaţiuni Speciale Galaţi, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Galaţi şi I.P.J. Vrancea, precum şi a Jandarmeriei Române.

Editor : Ș.A.