Mihai Chirica, trimis în judecată în dosarul achiziției de autoturisme din 2013. Reacția primarului

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis în judecată pentru fapte de abuz în serviciu cu privire la achiziţia de către municipalitate, prin leasing operaţional, a unor autoturisme Skoda, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi într-un comunicat. Edilul a spus că a aflat din mass-media de trimiterea în judecată și că are încredere în actul de justiţie.

Fapta pentru care Mihai Chirica este acuzat de procurori de abuz în serviciu ar fi fost comisă în 2013, când era viceprimar al Iaşiului şi înlocuitor al primarului de atunci, Gheorghe Nichita. Prejudiciul estimat este de circa 503.000 lei.

Dosarul penal cu nr. 7254/P/2019 a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi pe 13 iunie 2019, urmare a disjungerii şi declinării dispuse de către DNA - Serviciul Teritorial Iaşi.

În acelaşi dosar sunt trimişi în judecată şi fostul primar Gheorghe Nichita, care în prezent se află în detenţie din cauza unui alt dosar, şefa Serviciului Juridic de la acea vreme, Doina Florescu, fostul şef al Serviciului Administrativ, Costică Eugen Chişcă şi fostul director al Direcţiei Tehnice Petru Dumitru Tomorug.

Potrivit rechizitoriului, în 2013, viceprimarul Mihai Chirica, primarul Gheorghe Nichita, Doina Florescu, Costică Eugen Chişcă şi Petru Dumitru Tomorug, au demarat, pe 16 mai 2013, o procedură de achiziţie a patru contracte de leasing operaţional. În calitate de utilizator, municipalitatea ieşeană intra în posesia a trei autoturisme marca Skoda Octavia şi unul Skoda Superb, deşi, la acel moment, era interzisă autorităţilor şi instituţiilor publice preluarea în leasing de autoturisme. Durata contractului a fost de patru ani.

Procurorii susţin că prin respectiva achiziţie, s-a cauzat atât o pagubă bugetului local al Municipiului Iaşi, în cuantum de 503.482 lei, cât şi o vătămare a intereselor legitime ale unităţii administrative - teritoriale Municipiul Iaşi.

„Mihai Chirica, în calitate de viceprimar al municipiului Iaşi, înlocuitor de drept al primarului (autoritate executivă a administraţiei publice locale şi ordonator principal de credite), în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege cu privire la gestionarea fondurilor publice şi a patrimoniului public, cu referire la repartizarea, angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor bugetare, în perioada februarie - mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a aprobat mai multe documente prin care se solicita "achiziţionarea a 4 (patru) autoturisme cu un grad de operativitate ridicat şi dotate corespunzător", aprobând ulterior şi Caietul de sarcini privind furnizarea a 4 (patru) autoturisme prin leasing operaţional, document în conţinutul căruia au fost inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producător şi unei anume mărci, respectiv ale mărcii Skoda”, se precizează în comunicatul procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Potrivit procurorilor, primarul de atunci, Gheorghe Nichita, în perioada februarie - mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a aprobat mai multe documente în vederea achiziţionării celor patru autoturisme şi a semnat în numele unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi, în calitate de utilizator, contractele de leasing operaţional în baza cărora au fost plătite ratele de leasing până la zi.

De asemenea, Dumitru Petru Tomorug, în calitate de director executiv al Direcţiei Tehnice şi Investiţii din cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi, (...) în perioada februarie - mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a întocmit şi semnat mai multe documente în vederea achiziţionării celor patru autoturisme şi a semnat (...) contractele de leasing operaţional în baza cărora au fost plătite ratele de leasing până la zi, precum şi Caietul de sarcini (...) document în conţinutul căruia au fost inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producător şi unei anume mărci, respectiv ale mărcii Skoda.

Şefa Serviciului Juridic, Doina Florescu, (...), în perioada februarie - mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a avizat pentru legalitate mai multe documente în vederea achiziţionării celor patru autoturisme şi a semnat contractele de leasing operaţional în baza cărora au fost plătite ratele de leasing până la zi.

Şeful Serviciului Administrativ, Costică-Eugen Chişcă, în perioada februarie-mai 2013, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a întocmit şi semnat mai multe documente în vederea achiziţionării celor patru autoturisme, inclusiv Caietul de sarcini, document în conţinutul căruia au fost inserate specificaţii tehnice proprii unui anume producător şi unei anume mărci, în scopul de a favoriza un dealer zonal al mărcii Skoda.

„Acţiunile ilicite, conjugate, ale inculpaţilor, au determinat achiziţia nelegală de către autoritatea administrativ-teritorială Municipiul Iaşi a serviciilor de leasing operaţional privind furnizarea a patru autoturisme marca Skoda (în care se includ şi serviciile aferente atribuirii de numere de înmatriculare preferenţiale), cauzând atât o pagubă în cuantum de 503.482,17 lei bugetului local al Municipiului Iaşi (în perioada 20.05.2013 - 30.05.2017), cât şi o vătămare a intereselor legitime ale unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Iaşi de a realiza o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public. Primăria Municipiului Iaşi a comunicat că nu a fost constatat niciun prejudiciu pe care autoritatea locală să îl invoce, drept urmare nu se constituie parte civilă în procesul penal. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se precizează în comunicatul remis presei.

Mihai Chirica: Am aflat din mass-media de trimiterea în judecată în dosarul serviciilor de leasing. Am încredere în actul de justiţie

Primarul municipiului Iaşi susţine că a aflat din presă de trimiterea în judecată.

„Am aflat din mass-media de faptul că mai mulţi demnitari şi angajaţi ai Primăriei Municipiului Iaşi, printre care şi eu, au fost trimişi în judecată în dosarul contractării serviciilor de leasing pentru patru autoturisme. Opinia publică trebuie să ştie că în acest caz, deschis în urma unei plângeri, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut verificări minuţioase, încă din 2013, timp de circa şase ani, constatând că nu există fapte de corupţie în competenţa sa. În plus, mai multe expertize, inclusiv ale Curţii de Conturi, precum şi instanţele de judecată au demonstrat că nu există niciun prejudiciu pentru bugetul local, motiv pentru care mă simt surprins de această decizie”, a spus Mihai Chirica, potrivit Agerpres.

„Aşa cum am spus întotdeauna, am încredere deplină în actul de justiţie şi vom colabora cu judecătorii astfel încât să ne dovedim nevinovăţia cât mai repede. Personal, pentru a nu afecta imaginea oraşului nostru, am dorinţa ca acest proces să fie cât mai scurt şi rog instanţa să soluţioneze acest dosar cu înţelepciune şi celeritate”, a mai spus primarul Iașului.

Editor : G.C.