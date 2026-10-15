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Video Un cerșetor a făcut aproape 10.000 de lei în 8 ore, la Iași. Bărbatul, posesor al unei mașini de lux, spune Poliția locală

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cersetor ok
Colaj foto: Fotografii Facebook / Poliția Locală Iași
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Descoperire uluitoare a polițiștilor locali din Iași, după ce au controlat un bărbat care cerșea. Pe lângă faptul că persoana respectivă a strâns din cerșetorie aproape 10 mii de lei în câteva ore, bărbatul mai conduce și un autoturism de lux.

Acest caz a fost făcut public de polițiștii locali din Iași, care au publicat pe internet mai multe fotografii ale unui bărbat aflat în scaunul cu rotile, care apela la mila trecătorilor în timpul pelerinajului la Sfânta Parascheva, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

În postare se arată că bărbatul ar fi reușit să strângă în opt ore peste 9.100 de lei, sumă care i-a fost confiscată de oamenii legii. În plus, acesta s-a ales și cu o amendă.

Potrivit Poliției Locale bărbatul ar fi posesorul unui autoturism de lux, marca Lexus.

Pelerinajul la Sfânta Parascheva are loc în fiecare an, între 8 și 15 octombrie, iar la el iau parte zeci de mii de credincioși veniți din toate colțurile țării.

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Editor : Liviu Cojan

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