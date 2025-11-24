Ministrul Justiției Radu Marinescu, întâlnire cu omologul francez. Modernizarea penitenciarelor și AI în sistemul judiciar, pe agendă

Live TV

radu marinescu gerald darmanin
Radu Marinescu (stânga) și Gérald Darmanin (dreapta). Foto: just.ro

Ministrul Justiției Radu Marinescu a avut, luni la sediul Ministerului Justiției, o întrevedere omologul s[u francez Gérald Darmanin, într-o vizită care marchează continuitatea și aprofundarea cooperării bilaterale dintre România și Franța.

„Discuțiile au evidențiat importanța parteneriatului strategic dintre cele două state și rezultatele consistente obținute de autoritățile judiciare în combaterea criminalității transfrontaliere, inclusiv prin activitatea echipelor comune de anchetă, prin cooperarea procurorilor specializați și prin utilizarea mandatului european de arestare”, mai arată comunicatul de presă al Ministerului român al Justiției.

Au fost subliniate progresele în destructurarea rețelelor de criminalitate organizată, combaterea traficului de persoane și investigarea infracțiunilor economico-financiare realizate de DIICOT.

Pe componenta civilă, cei doi miniștri au discutat despre colaborarea în aplicarea Convenției de la Haga privind răpirea internațională de copii, procedurile privind comisiile rogatorii, obligațiile de întreținere și recunoașterea hotărârilor privind autoritatea părintească, accentuând protejarea interesului superior al copilului.

Cooperarea în domeniul penitenciar a reprezentat un alt punct central al discuțiilor, fiind analizate proiectele europene comune dedicate modernizării sistemului de detenție, aplicării măsurilor alternative și schimbului de bune practici pentru o justiție orientată spre reintegrare socială.

În cadrul întrevederii au fost abordate și provocările generate de criminalitatea modernă, tot mai dependentă de mediul digital și tehnologiile emergente.

Cei doi miniștri au evidențiat angajamentul comun pentru dezvoltarea unor proiecte în cadrul Programului Digital Europe, inclusiv inițiative privind utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în administrația publică și în activitatea judiciară.

Prioritățile discutate de cei doi au inclus:

  • consolidarea cooperării judiciare bilaterale în materie penală și civilă;
  • eficientizarea procedurilor privind mandatele europene și transferurile de persoane condamnate;
  • continuarea proiectelor din domeniul penitenciar;
  • accelerarea digitalizării justiției;
  • protejarea statului de drept și a independenței justiției.

Totodată, Radu Marinescu a exprimat aprecierea României pentru sprijinul constant al Franței în cadrul cooperării judiciare internaționale, subliniind faptul că dialogul bilateral este un pilon al modernizării sistemului judiciar românesc.

