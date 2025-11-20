Live TV

Două persoane au fost arestate după ce un camion cu muniție de război a fost oprit la vama cu Republica Moldova

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine care are caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Din articol
Parlamentul din Moldova e posibil să discute acest caz

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate arme de foc şi muniţii la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au fost ridicate mai multe probe.

Conform unui comunicat al PCCOCS, urmărirea penală a fost pornită de către Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pentru contrabandă cu muniţii şi alte bunuri strategice, relatează şi Deschide.md.

Pentru investigarea cazului, procurorii PCCOCS au constituit un grup mixt de urmărire penală, din care fac parte ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

PCCOCS a precizat că dosarul este în curs de investigare, iar amănunte vor fi comunicate ulterior.

Conform informaţiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

Citește și: Anchetă la Vama Albiţa: arme de foc descoperite într-un camion condus de un cetățean moldovean. Reacția lui Ionuț Moșteanu

Parlamentul din Moldova e posibil să discute acest caz

Cazul camionului încărcat cu muniţie de război ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Renato Usatîi, susţine că armele ar fi provenit din Ucraina şi solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea şedinţă a acestei structuri.

Potrivit lui Renato Usatîi, în remorca camionului ar fi fost depistate inclusiv muniţii de tip FIM-92 Stinger, un sistem portabil antiaerian cu rază de acţiune de până la 4.8 kilometri, armament extrem de periculos, care nu se află în dotarea Republicii Moldova, scrie Agerpres.

Deputatul a precizat că peste 3.000 de sisteme Stinger au fost livrate Ucrainei de SUA, iar alte sute au fost oferite de state europene, sugerând că armamentul depistat ar fi putut ajunge în Republica Moldova pe ruta ucraineană.

Renato Usatîi a declarat că va solicita includerea acestui subiect pe ordinea de zi a şedinţei din 26 noiembrie a Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, la care sunt programate audieri privind traficul de droguri.

Totodată, Usatîi solicită implicarea autorităţilor din trei state, Republica Moldova, România şi Ucraina, într-o anchetă comună, transparentă, pentru a identifica toate persoanele implicate în acest caz.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut”
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
2
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare...
dr flavia grosan
3
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor...
primaria capitalei
4
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată...
intrarea in sala CCR
5
CCR devansează termenul: contestația AUR privind legea taxelor va fi judecată pe 10...
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Digi Sport
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea...
klaus si carmen iohannis
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților...
h potra scos sub escorta grea de pe aeroportul otopeni
Horațiu Potra a fost adus sub escortă în România, împreună cu fiul și...
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu îi face o propunere Oanei Gheorghiu: „Ar rezolva...
Ultimele știri
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”
Laburiștii anunță reguli noi pentru imigranți în Marea Britanie. Rezidența permanentă va fi obținută mai greu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
poliția militară în Suedia
Reacția Chișinăului după ce vameșii români au prins un camion încărcat cu arme care era condus de un moldovean
Oleg Ozerov
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei
andrei muraru ambasada romaniei washington
Ambasadorul României la Washington, discuții cu membri ai Congresului SUA despre securitatea est-europeană
ilie ilascu
Ilie Ilaşcu va fi înmormântat azi la Cimitirul Bellu. Doliu naţional în Republica Moldova
Female Hand Putting Money In Doctor's Pocket
Un bărbat din Bacău a recunoscut că a mituit un medic să îi facă analize complete la UPU, deși nu avea o urgență de sănătate
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd se suprapune cu Uranus retrograd. Doua zodii sunt zguduite și sunt așteptate răsturnări de...
Cancan
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3. Avocatul familiei rupe...
Fanatik.ro
Cum a prosperat firma pneumologului Flavia Groșan, în ciuda controverselor pe care le-a iscat. Câștiguri de...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”
Adevărul
Controversă în jurul filmului „Cravata Galbenă”. Echipa de producție, acuzată că a cerut cenzurarea unei...
Playtech
Unde se montează centrala termică de apartament? Mulţi spun că nu trebuie să fie lângă aragaz
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
VIDEO ”Rușinos”: imaginile cu puștii nord-coreeni la Doha fac înconjurul lumii
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Jennifer Lawrence, fascinată de un film al lui Leonardo DiCaprio: „Cel mai bun film pe care l-am văzut...
Adevarul
Anul 2025, mai slab ca 2024 la autostrăzi finalizate, în ciuda previziunilor optimiste. Ce șantiere sunt pe...
Newsweek
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dovezi ale existenţei vieţii pe Pământ în urmă cu 3,3 miliarde de ani, descoperite de cercetători americani
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Îi leagă 35 de ani de prietenie. Billy Bob Thornton, fascinat de „frumoasa” Demi Moore: O iubesc pe fata...
UTV
Eva Măruță are o apariție emoționantă în podcastul tatălui ei. Confesiuni despre familie care i-au făcut pe...