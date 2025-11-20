Două persoane au fost arestate după ce un camion cu muniție de război a fost oprit la vama cu Republica Moldova

Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate arme de foc şi muniţii la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au fost ridicate mai multe probe.

Conform unui comunicat al PCCOCS, urmărirea penală a fost pornită de către Serviciul Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pentru contrabandă cu muniţii şi alte bunuri strategice, relatează şi Deschide.md.

Pentru investigarea cazului, procurorii PCCOCS au constituit un grup mixt de urmărire penală, din care fac parte ofiţeri ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii (INI) şi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră (IGPF).

PCCOCS a precizat că dosarul este în curs de investigare, iar amănunte vor fi comunicate ulterior.

Conform informaţiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

Parlamentul din Moldova e posibil să discute acest caz

Cazul camionului încărcat cu muniţie de război ar putea fi dezbătut în Parlament. Vicepreşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Renato Usatîi, susţine că armele ar fi provenit din Ucraina şi solicită organizarea unor audieri urgente la următoarea şedinţă a acestei structuri.

Potrivit lui Renato Usatîi, în remorca camionului ar fi fost depistate inclusiv muniţii de tip FIM-92 Stinger, un sistem portabil antiaerian cu rază de acţiune de până la 4.8 kilometri, armament extrem de periculos, care nu se află în dotarea Republicii Moldova, scrie Agerpres.

Deputatul a precizat că peste 3.000 de sisteme Stinger au fost livrate Ucrainei de SUA, iar alte sute au fost oferite de state europene, sugerând că armamentul depistat ar fi putut ajunge în Republica Moldova pe ruta ucraineană.

Renato Usatîi a declarat că va solicita includerea acestui subiect pe ordinea de zi a şedinţei din 26 noiembrie a Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, la care sunt programate audieri privind traficul de droguri.

Totodată, Usatîi solicită implicarea autorităţilor din trei state, Republica Moldova, România şi Ucraina, într-o anchetă comună, transparentă, pentru a identifica toate persoanele implicate în acest caz.

