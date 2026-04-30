Nicușor Dan sesizează CCR privind guvernanţa corporativă a companiilor publice: „Se deschide calea unor cheltuieli nelimitate”

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Curţii Constituţionale a României o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Legea supusă controlului de constituţionalitate introduce următorul alineat la art. 39 din OUG nr. 109/2011: "(5) În cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare, cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna şi cazarea ale administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere şi ale membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, realizate în scopul exercitării mandatelor, nu reprezintă beneficii sau avantaje în sensul alin. (2) şi (4)", potrivit Agerpres.

Aceste alineate se referă la plafonarea în limita a două indemnizaţii fixe brute lunare pe parcursul unui an a unor beneficii, individualizate ca fiind cele legate de acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul şi diurna, precum şi a altor beneficii, nedeterminate, plafonate, de asemenea, la nivelul a două indemnizaţii fixe brute lunare pe parcursul unui an.

Potrivit sesizării, prin amendamentul introdus de legiuitor, ca alineat distinct, se deschide calea unor cheltuieli nelimitate, ce ar urma a fi realizate în mod arbitrar în cadrul companiilor deţinute de stat, mai exact al întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare, aceste cheltuieli fiind circumscrise ideii de a fi afectate scopului exercitării mandatelor.

Prin acest amendament, legiuitorul deschide calea unor decontări arbitrare sub paravanul "exercitării mandatului", arată sesizarea.

Mai mult, se argumentează, deşi formal aceste sume nu mai sunt calificate drept "beneficii", în realitate, ele vor reprezenta avantaje materiale care, prin eliminarea plafonului legal, pot fi utilizate pentru a eluda limitele de remunerare stabilite prin contractul de mandat. Această "liberalizare" a cheltuielilor în cadrul întreprinderilor publice listate - entităţi care gestionează active strategice ale statului - vulnerabilizează direct modul de cheltuire a banului public.

Astfel, sfera cheltuielilor ce vor putea fi realizate de către administratori şi directori, precum şi de către membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului din întreprinderile publice ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare va cuprinde următoarele categorii: cele realizate cu reprezentarea, transportul şi diurna - în scopul exercitării mandatelor - ce vor putea fi realizate nelimitat şi beneficii - plafonate la două indemnizaţii brute lunare/an.

"Configuraţia cheltuielilor admise la decontare, în această sferă a relaţiilor sociale, permite o cvasi-universalitate a decontării cheltuielilor acestor categorii de angajaţi, de la bugetul statului, ceea ce depăşeşte cu mult, în opinia noastră, intenţia iniţiatorului - Guvernul României. Prin excluderea cheltuielilor de 'reprezentare, transport, diurnă şi cazare' din categoria beneficiilor (care sunt de regulă plafonate prin contractul de mandat), se creează premisa unor cheltuieli discreţionare şi nelimitate. Deoarece aceste companii utilizează capital public, orice erodare a profitului prin cheltuieli de protocol excesive contravine obligaţiei statului de a proteja interesele economice naţionale", arată sesizarea.

În plus, spune preşedintele, prin modificarea introdusă în camera decizională, se deschide calea posibilităţii de a fi cheltuite sume considerabile în ceea ce priveşte beneficiile viitoare pentru o largă categorie de angajaţi, respectiv: administratori, directori, membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului. Majoritatea întreprinderilor vizate (listate la bursă) sunt entităţi strategice pentru economia naţională.

Şeful statului evocă o eventuală "camuflare" a unor avantaje materiale.

"Un cadru legislativ care permite 'camuflarea' unor avantaje materiale sub formă de cheltuieli profesionale poate duce la o guvernanţă corporativă netransparentă, subminând eficienţa economică pe care statul este obligat să o garanteze", precizează el în sesizarea la CCR.

De asemenea, se ridică şi problema de previzibilitate a actului normativ, căci consecinţa este imposibilitatea estimării cuantumului cheltuielilor încadrabile în lege, determinabile prin sintagma 'realizate în scopul exercitării mandatelor' pe care o foloseşte legiuitorul în scopul de a le circumscrie unui anumit criteriu.

"Cuantificarea cheltuielilor ce pot fi incluse la decontare pe baza acestui criteriu este practic imposibilă, existând riscul încălcării prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie, care prevăd că 'statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară' întrucât, în mod evident, gestionarea în mod arbitrar şi neplafonată a resurselor întreprinderilor publice-societăţi este susceptibilă a afecta în mod direct patrimoniul statului şi, implicit, interesul naţional", mai arată documentul.

Şeful statului menţionează că prin această sesizare nu aduce critici de neconstituţionalitate şi cu privire la OUG nr. 73/2018 prin care a fost completat art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, ci doar modului de adoptare şi conţinutului completărilor aduse acesteia la Camera Deputaţilor, în cuprinsul legii de aprobare.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
Te-ar putea interesa și:
2025-06-23-0686
Ilie Bolojan spune că e „posibilă” suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „N-aş avea încredere în conducerea PSD”
un om lucreaza la panouri solare pe casa
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată constituţională de către CCR. Ce se obţine
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
Dan Dungaciu, despre suspendarea lui Nicușor Dan: În AUR nu s-a discutat. Președintele se gândește cum să scape de competitori
nicusor dan face declaratii
Dan Dungaciu: Ne deranjează ce a spus președintele Dan despre AUR. A încălcat Constituția și în litera, și în spiritul ei
nicusor dan face declaratii
CCR a respins sesizarea lui Nicușor Dan privind modificările la legea prosumatorilor. Actul normativ este constituțional
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
victoria stoiciu fb
„Nu te sinucide, prefă-te bolnavă”. Victoria Stoiciu dezvăluie ce...
Screenshot 2026-04-30 195551
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să...
Heng Yang 9
Detalii despre starea românilor aflați pe nava sechestrată de Iran...
Ultimele știri
Ministerul Educaţiei anunţă un nou set de 320 programe şcolare pentru învăţământul de liceu
Israelul a refuzat să primească cerealele transportate de Rusia din teritoriile ocupate, după protestul Kievului
Preşedintele unei țări a respins legea „divorţului rapid”: Este „dăunătoare din punct de vedere social”. Reacția furioasă a premierului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită...
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte