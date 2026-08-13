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Video Sorin Grindeanu: „Nu-și permite nimeni să dea ordine PSD-ului”. Ce spune despre relația cu Nicușor Dan

Data publicării:
Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că partidul pe care îl conduce își stabilește independent prioritățile și a respins acuzațiile potrivit cărora social-democrații ar fi avut o relație apropiată cu președintele Nicușor Dan. Grindeanu a susținut, de asemenea, că PSD a votat pentru toate legile din PNRR.

Întrebat despre eventuale reproșuri venite din partea președintelui privind modificările aduse de PSD unor legi care fac parte din jaloanele PNRR, inclusiv în contextul sesizărilor la Curtea Constituțională, Grindeanu a răspuns: „Când PNL face dezinformări, poate să le facă la modul mai profesionist. Dar, ca să răspund pe fond la problemă, PSD este independent și își ia deciziile în funcție de politicicile publice pe care le dorește să le promoveze”.

Poziția PSD, spune liderul social-democrat, poate fi verificată prin voturile din Parlament: „Ce am făcut în această perioadă a fost să votăm la fiecare lege, la fiecare lege parte a PNRR, am votat pentru. PSD nu a fost la nicio lege împotrivă. La fiecare lege am votat pentru”.

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Grindeanu a dat drept exemple Codul urbanismului, Codul administrativ și bonusurile de la ANAF și Vamă, susținând că PSD a votat pentru aceste măsuri: „Că au fost acele legi promulgate, codul urbanismului, administrativ, bonusuri la ANAF și Vamă, PSD a votat pentru.

Alții au avut voturi împotrivă. PSD își decide prioritățile și votează în funcție de ceea ce consideră normal. Nu-și permite nimeni să dea ordine PSD-ului”.

Întrebat dacă a existat o discuție cu Nicușor Dan pe tema acestor legi, Grindeanu a precizat: „Nu am fost niciodată singur cu președintele la aceste întâlniri. Iar PNL poate fi mai profesionist când promovează fake-news”.

În ceea ce privește acuzațiile că PSD ar fi avut o relație apropiată cu președintele, Grindeanu a spus: „Au încercat alții să justifice impotența politică aruncând cumva vina pe PSD că e într-o relație apropiată cu Nicușor. Nu, nu a fost nici apropiată, nici depărtată. Nicușor nu a fost candidatul nostru la primărie, prezidențiale”.

„El a câștigat încrederea românilor, bine a făcut că a câștigat acele alegeri, iar relația între PSD și Administrația Prezidențială a fost instituțională, nici calde nici reci”, a continuat liderul PSD.

„PSD nu își schimbă punctul de vedere”, a mai punctat el. 

Editor : C.S.

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