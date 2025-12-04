Nouă persoane au fost reținute într-un dosar privind introducerea drogurilor în penitenciare. Alte cinci sunt căutate

Nouă persoane, opt bărbaţi şi o femeie, de profesie avocat, au fost reţinute în urma descinderilor efectuate de procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, într-un dosar ce vizează o reţea suspectată că introducea droguri în penitenciare şi încerca să obţină reducerea pedepselor pentru anumite persoane aflate în detenţie. Pentru alte cinci persoane s-a cerut arestarea în lipsă, acestea nefiind găsite până în prezent.

Potrivit anchetatorilor, percheziţiile au avut loc pe 3 decembrie şi au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în trafic internaţional şi intern de droguri, spălare de bani, operaţiuni ilegale cu substanţe cu efect psihoactiv, precum şi favorizarea unor condamnaţi.

În dosar apar şi acuzaţii privind inducerea în eroare a organelor judiciare şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Cele nouă persoane reţinute vor fi prezentate judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Curtea de Apel Cluj, cu propunere de arestare preventivă. Trei dintre suspecţi se aflau deja încarceraţi în alte cauze.

Droguri, bani şi echipamente folosite în activitatea ilegală

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat cantităţi de droguri de risc şi mare risc: răşină de canabis, amfetamină, 2-CMC, 4-CMC, 4-BMC, precum şi comprimate de tramadol.

Au fost găsite, de asemenea, substanţe psihoactive, grindere, cântare electronice, plicuri autosigilante, obiecte cu urme de droguri, înscrisuri şi dispozitive electronice de stocare a datelor.

Pe lista probelor se află şi carduri bancare, o vestă anti-înjunghiere, aproximativ 70.000 de lei şi 7.000 de euro.

Ancheta a dus şi la instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism de lux.

Procurorii DIICOT au mai solicitat arestarea în lipsă pentru cinci persoane care se sustrag urmăririi penale, iar alte două persoane au fost plasate sub control judiciar.

